– Det var ca. 1400 personer som var testet per tirsdag, sier avdelingsdirektør for smittevern og beredskap Line Vold ved Folkehelseinstituttet til Aftenposten.

For å få lov til å bli testet for koronaviruset i Norge, holder det ikke å ha luftveisinfeksjon, hoste, feber og kortpustet. Man må være definert som «et mistenkt sykdomstilfelle».

Dette er personer som har vært i områder i Kina og Nord-Italia med stor spredning av viruset, eller har hatt nærkontakt med personer som er bekreftet smittet av korona.

Så langt viser testene at svært få av de mistenkte tilfellene faktisk var smittet.

Av alle som ble testet og fikk svar frem til tirsdag kveld, var 98 prosent friske for koronaviruset.

Derfor mistenkte man at de var koronasmittet

Titusener av nordmenn har ringt til legekontorer og legevakter over hele landet de siste ukene fordi de er bekymret.

Mange steder ble kapasiteten sprengt, og flere fikk avslag da de ba om å bli testet.

De 1400 mistenkte sykdomstilfellene av koronavirus som så langt er testet, tilfredsstilte et eller flere av følgende krav:

De har vært på reise i et område med vedvarende utbrudd av koronaviruset. Det vil i praksis si Kina, Sør-Korea, Japan, Iran og Nord-Italia.

De har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet med koronaviruset. Det betyr for eksempel at de har bodd i samme hus, eller har håndhilst på syke personer.

De har vært mindre enn to meter fra en smittet person i 15 minutter. Eller sittet to seterader fra en syk person på fly.

De har pleiet en pasient eller håndtert prøver til en person som er bekreftet korona-syk.

Det er flere årsaker til at helsemyndighetene i Norge og andre europeiske land stiller disse kravene.

I tillegg til begrenset testkapasitet, kan lagrene raskt bli tomme for koronavirus-tester hvis alle som vil, får sjekket seg.

Helsedirektør Bjørn Guldvog advarte onsdag om at mangel på test- og smittevernsutstyr, kan bli et betydelig problem.

Blir raskt en mangelsituasjon

– Hvor mange personer har helsemyndighetene i Norge kapasitet til å teste for koronaviruset i dag?

– Det er et godt spørsmål. Jeg sitter ikke med full oversikt over det her og nå. Men det er en situasjon med mangel på reagensstoffene som inngår i testene, sier avdelingsdirektør for smittevern og beredskap Line Vold ved Folkehelseinstituttet til Aftenposten.

– Etterspørselen er stor nå internasjonalt etter disse stoffene på grunn av utbruddet. Slik sett er det ikke overraskende at det kan oppstå mangel. Det er Helsedirektoratet og Legemiddelverket som følger opp denne mangelsituasjonen.

– Hvor lang tid vil det går før Norge gå tomt for virustester?

– Det vil ikke skje de nærmeste dagene. Men vi ser at ettersom utbruddet øker og etterspørselen stiger, så må man ta tak i dette raskt, sier Vold.

Heller ikke Legemiddelverket eller Helsedirektoratet kunne onsdag kveld gi Aftenposten svar på hvor mange personer man har kapasitet til å teste for koronavirus i Norge.

Fakta: Hva menes med nærkontakt til en som er syk med virus? «Nærkontakt» innebærer ifølge Folkehelseinstituttet at man: har bodd i samme hus som personer som er bekreftet syk.

har hatt direkte fysisk kontakt, for eksempel håndhilst, med en syk person.

blitt hostet på eller hatt kontakt med spytt fra en som er smittet med koronaviruset.

har opphold seg mindre enn 2 meter fra en person som er bekreftet syk i mer enn 15 minutter.

har sittet to seter eller nærmere en person på fly som er bekreftet smittet.

Onsdag kveld la helsemyndighetene frem tall som viser at 56 personer er smittet i Norge.

Dette er stigning på 23 tilfeller fra tirsdag.

Hovedårsaken til stigningen, er at de fleste som er blitt smittet, ble smittet da de var på vinterferie. De aller fleste ble smittet i Nord-Italia.