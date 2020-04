Fredag publiserte Skatteetaten en foreløpig oversikt over alle bedriftene som har søkt om statlig krisehjelp for å komme seg gjennom koronakrisen. Hjelpen er laget for å dekke uunngåelige faste kostnader og skal hjelpe kriserammede bedrifter gjennom våren.

Søknadsordningen ble åpnet lørdag, og allerede har over 10.000 bedrifter søkt om over 360 milliioner kroner.