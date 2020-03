Ingen utepils i midten av april – men barnehagene kan kanskje åpne snart

Gikk du glipp av regjeringens orientering om siste nytt om koronasituasjonen? Her er pressekonferansen oppsummert i syv punkter.

1. For tidlig å senke skuldrene

Erna Solberg mener at smittetallene tyder på at de norske tiltakene mot koronaviruset virker. Samtidig understreket statsministeren at målsetningen fortsatt ikke er nådd.

– Det er en utfordring hvis det blusser opp igjen. Det må ikke bli sånn at folk går lei og synes vi har holdt på for lenge, og at de ikke gidder å høre mer, sier hun.

2. Norsk selskap lager nødrespiratorer

Den store nyheten var at norske produsenter står bak en ny nødrespirator som skal masseproduseres på rekordtid. Regjeringen har allerede bestilt 1000 apparater.

Det er Laerdal Medical og Servi AS som i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt har utviklet nød-respiratoren. Det kan du lese mer om her.

3. Ingen utepils i midten av april

Solberg fikk spørsmål fra en journalist om samboeren hans kunne se frem til å feire bursdag med utepils med andre enn ham 15 april.

– Det blir i så fall en feiring ute med god avstand, sannsynligvis i egen regi, sa Solberg.

– Man kan nok ikke planlegge for denne typen feiringer i ukene etter påske heller, sa hun videre. Regjeringens restriksjoner gjelder i utgangspunktet frem til 13. april.

Lise Åserud

4. Åpner for å åpne barnehager

Regjeringen jobber nå på spreng for å finne ut om de kan gi en liten lettelse i restriksjonene etter påske. En avgjørelse er varslet i neste uke. Solberg ble spurt om det kan være aktuelt å åpne barnehager og skolene for de minste.

– Det å sørge for en noe normalisert hverdag for barn er viktig. Det er også viktig for foreldre. Da kan de jobbe litt mer effektivt, og det har effekt i samfunnet. Der ser vi på løsninger. Vi har bedt eksperter å sjekke dette, kanskje kan vi ha åpent halve dager i barnehager, sa Solberg.

5. En del kommuner hadde for lite smittevernsutstyr

Solberg innrømmer at den del kommuner ikke hadde et godt nok lager med smittevernsutstyr. Hun mener det naturlig å sørge for at det fremover blir en standard for hvor mye kommunene skal ha av slikt utstyr.

Lise Åserud

6. Studenter kan reise hjem på påskeferie

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland sier at studenter kan få reise hjem på påskeferie. Betingelsen er at de og familiene er friske.

– Unødvendige fritidsreiser bør unngås, men det å dra hjem på ferie er ikke nødvendigvis unødvendig. De må reise på en måte som gjør at de holder avstand til andre, sa hun.

7. Regjeringen vil nå barn på Youtube, Instagram og Tiktok

Helseminister Bent Høie (H) forteller at Helsedirektoratet har satt i gang en ny kampanje for å nå barn og unge. De har fått hjelp av Youtube-profiler og andre forbilder barn og unge har. De skal produsere videoer for Youtube, Instagram og Tiktok.

Målet er ifølge Høie å støtte barna i en tid mange opplever som tung, samt å spre kunnskap om koronaviruset og kampen mot det.