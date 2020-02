Richardsen, Tor / NTB scanpix

– Et kraftig stormsenter gjør seg gjeldende på Vestlandet. Fredag og lørdag blir kalde, fine dager i fjellet, men utpå kvelden lørdag friskner det til. Da kommer en front som gir regn i lavlandet og snø i høyfjellet. Søndag blir det vind over hele Sør- Norge og storm i fjellet, sier meteorolog Unni Nilssen ved Meteorologisk institutt.

– På fjellet blir det påfyll av hvitt i helgen. Men snøen kommer ikke før utpå kvelden lørdag og natt til søndag, sier Nilssen, som råder folk til å komme seg ut før det blåser opp.

Webkamera Statens vegvesen

Det blir kuling og muligens storm i Langfjella fra Haukeli til Hardangervidda, mens fjelltraktene i øst er litt mer skjermet. Det skyer til fra lørdag kveld, og frontene går fort. Også østafjells blir det nedbør og vind søndag, opplyser meteorologen.

Hun sier at nedbøren kommer med mildvær. I lavlandet blir det plussgrader, men selv så høyt til fjells som Geilo, kan det bli varmegrader søndag, og det er små sjanser for snø i lavlandet.

– I Oslo-området kommer nedbøren høyst sannsynlig som regn, men med mulighet for snødryss i de høyeste områdene av Oslomarka, sier Nilssen.

Bedre vær fra mandag

Det er kraftige lavtrykk langt ute i Atlanteren og det er fronter fra sørvest. Det skaper urolige værforhold den første helgen i vinterferien på Østlandet. Men om det blir litt ruskevær søndag, bedrer været seg fra mandag.

– Da blir det både roligere vindforhold og muligheter for sol. Det ser ganske brukbart ut frem til torsdag med muligheter for sol i fjellet, sier Nilssen og føyer til at vær-vinnerne som vanlig er folk i Oslo-området.

– Det blir fint vær og kaldere om natten i Oslo over helgen, sier hun.

Det er Østlandet som får det beste været de nærmeste dagene. Fra Trøndelag og nordover blir det på og av med nedbør og vind, plussgrader og små muligheter til å se solen.

– Nei, det ser ikke så bra ut nordover. Der blir det regn og sludd. Det beste er å søke seg til fjellområdene på Østlandet hvis man vil ha vinterlige forhold, konkluderer meteorologen.