Nå jobber over 100 elektrikere med å bytte ut alt som lyser på feltet, rundt 10.000 lysarmaturer.

Feilen skal ha blitt oppdaget i fjor sommer. Armaturene tok inn vann under en test av brannslukkingsutstyret på plattformene, skriver E24.

Brannslukking

– Etter at brannslukkingssystemene ble testet på feltet, oppdaget vi en stund etter at det var vanninntrenging i lysarmaturer, som igjen hadde ført til korrosjon og gjennomtæring på noen av armaturene. Et omfattende opprettingsarbeid ble derfor satt i gang for å utbedre dette, og vi er bra i rute med jobben, sier Morten Eek, pressetalsmann for Equinor, til E24.

De ødelagte armaturene, som skal ha vært rundt 3000 i antall, ble byttet ut med nye, av samme type.

Mellomløsning

– Grunnen til at vi monterte samme type lamper, er at man trengte lys i kritiske områder mens utskiftingen til en annen type armatur skulle pågå, sier divisjonsdirektør Frode Scott Nilsen i Glamox til Aftenposten.

Det er bestemt at alle lamper skal erstattes med en annen type. E24 har ikke fått svar på hvor mye arbeidet vil koste, eller hvem som skal ta regningen.

Sverdrupfeltet er det første feltet som skulle bli opplyst utelukkende med LED-lys. Belysningskontrakten skal ha vært på rundt 100 millioner kroner.