Som å være midt i en sinnssyk actionfilm-innspilling.

Slik beskriver murerne Alexander Struve (50) og Jøran Guttorm (37) det de opplevde mandag ettermiddag. De to var på jobb i Åsenveien da den kaprede ambulansebilen kom susende nedover gaten. Plutselig sveivet den av veien og kjørte opp på fortauet. Der gikk en mor med to små tvillinger i en barnevogn.

– Det skjedde så utrolig fort, sier Struve.

De hørte et skrik. Så forsvant ambulansen videre på sin ville ferd.

Syv dramatiske minutter

Det varte bare i syv minutter, men det ble en høydramatisk episode som satte hele Oslo i full alarm.

En vill biljakt gjennom Oslos gater endte med at politiet kræsjet inn i en kapret ambulanse og skjøt på gjerningsmannen gjennom bilvinduet. Da hadde han rast i høy fart fra en bilulykke, væpnet med automatvåpen. Han hadde også forsøkt å meie ned fotgjengere på veien, ifølge politiet.

Det hele begynte med at det ble meldt om en bilulykke ved Rosenhoff i Oslo like etter klokken 12.30. En bil hadde havnet på taket ved Trondheimsveien. En ambulanse ble tilkalt og ankom kort tid etter. Også politi kom til åstedet.

Men 32-åringen i ulykkesbilen var ikke interessert i å få hjelp av ambulansepersonalet. I stedet kapret han sykebilen og kjørte bort i stor fart. Før han satte av gårde, truet han flere med våpen. Han tok også med seg det politiet beskriver som «en betydelig mengde narkotika».

– Slik vi har fått det beskrevet, så ble politienheten som først kom til stedet truet med våpen i det 32-åringen var i ferd med å forlate stedet med den kaprede ambulansen, sier politiinspektør Johan Fredriksen til Aftenposten.

Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix

Biljakt med våpen

Politiet og en annen ambulanse tok opp jakten på den kaprede sykebilen. Et vitne ved ulykkesstedet fortalte Aftenposten at han så en kvinne i ambulanseuniform som sto og gråt, og som ble tatt hånd om.

Vitnet og andre forbipasserende fikk beskjed om å gå inn i lokalene til en eiendomsmegler i nærheten. Flere polititjenestemenn tok stilling på andre siden av gaten.

Samtidig gikk alarmen i politisentralen.

Det som fulgte var en dramatisk biljakt gjennom Oslos gater. 32-åringen som hadde stukket av i ambulansen var en kjenning av politiet, med flere tidligere dommer. Han var også tungt bevæpnet, med et maskingevær og en hagle.

– Vi kjenner ham godt fra før, sa politiinspektør Grete Lien Metlid under pressekonferansen senere på dagen.

I minuttene som fulgte ble de aktuelle områdene i byen satt på høy alert. Skoleelever og barnehager ble lukket ned, trikker ble stanset og politipatruljene bevæpnet seg.

Samtidig sendte politiet ut en etterlysning etter en kvinne. «Vi søker etter en navngitt kvinne med følgende beskrivelse: Lys i huden, 165 cm, litt krøllete brunt hår, iført sort jakke, ser ruset ut,» skrev politiet på Twitter.

Så ambulansen meie ned barnevogn

Minutter senere hørte Therese Ramstad Moen sirener og bråk i Åsengata der hun bor. Hun gikk til vinduet og så en ambulanse komme i stor fart nedover veien, etterfulgt av flere politibiler.

Plutselig sveivet ambulansen opp på fortauet og traff et skilt ved Sandaker Senter. Så svingte den ut på veien igjen, og kjørte videre. Fronten på bilen var sterkt skadet. To av politibilene stanset og flere betjenter løp ut.

Først da gikk det opp for Ramstad hva som hadde skjedd.

– Jeg så en ødelagt barnevogn under et tre. En eldre kvinne kom bærende på et lite barn. En av polibetjentene bar et annet lite barn. En kvinne satt på bakken under treet, antagelig i sjokk, forteller hun.

Cathrine Hellesøy/Aftenposten

En rystende opplevelse

Murerne Alexander Struve og Jøran Guttorm jobbet nede i gaten, og sprang raskt til for å hjelpe. De forteller at det lå strødd med bildeler overalt. De kunne se at den ene lille gutten hadde en stor kul i hodet.

Da de hørte at barna gråt, var det en lettelse.

– Da skjønte vi at det var liv i barnet, sier Struve.

Det er helt utrolig at flere ikke ble skadet, sier de to.

– Dette er et område der det bor mange eldre som går med rullator eller bruker rullestol, sier Struve.

Barna ble fraktet av gårde i politibilene. De to murerne var rystet, men fortsatte jobbingen. Det var godt å gjøre noe etter en sånn opplevelse. Oppe i leiligheten var Ramstad Moen sterkt påvirket av det hun hadde vært vitne til.

– Det var en sjokkerende opplevelse. Jeg begynte å gråte, forteller Ramstad.

– Jeg forsto ikke hva som hadde skjedd. Først senere fikk jeg vite at ambulansen var kapret.

Politiet: – Kjørte på folk med vilje

Tvillingparet i barnevognen var bare syv måneder. Begge barna ble fraktet til sykehus men skal ikke være alvorlig skadet.

Et eldre ektepar ble også påkjørt av 32-åringen. De ble fraktet til legevakten med lettere skader.

– Det som er særdeles alvorlig og beklagelig, er at gjerningsmannen bevisst har kjørt bilen opp på fortau for å ramme tilfeldige ofre, sa konstituert visepolitimester i Oslo Johan Fredriksen på en pressekonferanse.

Til tross for dette var det ingen som ble alvorlige skadet under 32-åringens raid gjennom sentrum. De tre personene som var i ambulansen som ble kapret, ble heller ikke fysisk skadet.

Elever ble låst inne i klasserommet

Like etterpå kunne Omar Khatujev blitt ambulansens neste offer. Han måtte hoppe unna da sykebilen kom i stor fart, forteller han til Aftenposten.

– Jeg så ambulansen kjøre i høy fart rett mot meg. Jeg måtte gjøre en unnamanøver for å unngå kollisjon. Rett bak ambulansen kom en uniformert politibil. Jeg hørte flere skudd, sier Khatujev.

Wasim Riaz

– Etter kort tid kom jeg til stedet der ambulansen ble stanset, i Krebs gate, sier Khatujev.

Lilleborg skole ligger rett ved området på Torshov. Elever som befant seg i skolegården, ble sendt til klasserommene og alle dørene til byggene ble låst. Ingen barn fikk forlate skolen mens en politiaksjon ved Hegermanns plass fortsatt pågikk, opplyste skolen i en melding.

Kræsjet inn i ambulansen

Politiet skjøt mot kapreren underveis i et forsøk på å stanse ham. På pressekonferansen understreket Fredriksen at de ikke skjøt mot gjerningspersonen, men forsøkte å treffe dekk og andre deler på bilen for å stanse den.

– Vi måtte stoppe denne galmannsferden raskest mulig, sier Fredriksen.

32-åringens ville ferd gjennom Oslo endte til slutt i en bygård i Krebs gate på Torshov. Da kjørte både politiet og en bil fra ambulansetjenesten inn i den kaprede ambulansen. En annen bil fra ambulansetjenesten kunne spore den kaprede ambulansen ved hjelp av GPS.

Deretter ble gjerningsmannen omringet og dratt ut av ambulansen under den dramatiske pågripelsen.

I bilen fant politiet en «Uzi» maskinpistol, en hagle og det Fredriksen i politiet beskriver som «vesentlige mengder» narkotika.

Aftenpostenjournalist Cathrine Hellesøy Harrison bor like ved. Hun forteller at de hørte skudd og så at gjerningsmannen var lagt i bakken.

Etter den dramatiske pågripelsen, hvor politiet tok kontroll på den bevæpnede mannen, sikret de flere spor.

Noe motiv er det foreløpig for tidlig å si noe om. På det nåværende tidspunktet er det ikke aktuelt å sikte noen av de involverte for terror, opplyser politiinspektør Grete Lien Metlid til NTB.

Ble ikke skadet

Medievakt Anders Bayer ved Oslo universitetssykehus (OUS) er glad for at de to mannlige ansatte som lyktes med å stoppe den kaprede ambulansen er fysisk uskadede.

– Hvordan går det med dem nå?

– De synes det var en tung dag på jobb og vil nå følges opp i henhold til rutiner og standarder for helsepersonell. Mer enn det vil jeg ikke si akkurat nå, sier han.

Siktet for drapsforsøk

32-åringen som kapret ambulansen er foreløpig siktet for drapsforsøk.

Den 25 år gamle kvinnen, som skal ha vært i bilen som havnet på taket, var en kort periode på frifot. Hun ble også pågrepet i en politiaksjon i en butikk i Sandaker senter. Ifølge politiet har hun en relasjon til den siktede mannen, men det er ukjent hvilken.