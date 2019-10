Manshaus fengslet for fire nye uker

Det er snart to måneder siden Philip Manshaus ble varetektsfengslet første gang etter moske-angrepet i Bærum 10. august. Mandag var han tilbake i Oslo tingrett i forbindelse med forlengelse av fengslingsperioden.

Han har innrømmet de faktiske forhold, men nekter straffskyld. Han påberoper seg en slags nødrett.

Ved 12.30-tiden kom resultatet: Manshaus kan fortsatt holdes i varetekt i fire uker. Han undergis brev- og besøksforbud samt medieforbud i hele fengslingsperioden. Han undergis fullstendig isolasjon i to uker.

Gjorde ny hilsen

Pressekorpset var stort også denne gangen da 22-åringen ble ført inn i sal nummer 227 i Oslo tingrett ved 9.10-tiden mandag.

Da han ble fremstilt første gang for åtte uker siden, hadde han flere blåmerker i ansiktet etter basketaket i moskeen. Mandag hadde han ingen synlige merker i ansiktet.

Cornelius Poppe, NTB scanpix

I tillegg til angrepet på moskeen er 22-åringen siktet for drapet på sin 17 år gamle stesøster kort tid før angrepet. Stesøsteren var adoptert fra Kina.

Under fengslingsmøte for fire uker siden gjorde Manshaus en hilsen med høyre arm strakt ut foran seg før han satte seg ned. Dette gjentok han mandag.

Medhjelpere?

– Vi er ennå ikke kommet helt i mål med å undersøke om han hadde medhjelpere, selv om alt nå tyder på at han handlet alene, sa politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby i Oslo politidistrikt til NTB før helgen.

Han ba om lukkede dører, slik at pressen ikke kunne være til stede under fengslingsmøtet. Dette blant annet på grunn av bevisforspillelsesfare og fordi spørsmålet om eventuelle medvirkere ennå ikke er avklart.

– Vi er godt i gang med arbeidet med å gå igjennom innholdet fra hans PC, sier Kraby til Aftenposten rett etter fengslingsmøtet mandag.

22-åringen hadde på forhånd varslet at han vil stille selv i rettsmøtet og begjære seg løslatt, ifølge forsvareren, advokat Unni Fries.

Har fått besøk

I kjennelsen fra Oslo tingrett kommer det frem at Manshaus mener det er monotont og kjedelig å sitte i varetekt med restriksjoner.

Retten mener likevel at det er rimelig med restriksjoner på nåværende tidspunkt. Retten viser til politiet så langt har samtykket til et kontrollert besøk fra et familiemedlem.

Aktor har i retten sagt at politiet igjen er åpne for å vurdere slike kontrollerte besøk, dersom initiativet kommer fra siktede selv eller fra familiemedlemmer.

Var i tvil, men lukket dørene

Også denne gangen startet rettsmøtet med spørsmål om lukkede dører. Mens aktor ba om at rettsmøtet går bak lukkede dører, ba forsvarer Fries på vegne av sin klient om at dørene ikke må lukkes. Også pressen mente at fengslingsmøtet bør gå for åpnede dører.

Etter nesten 40 minutters behandling av spørsmål om lukkede dører, konkluderte retten med at dørene skal lukkes. Tingrettsdommer Anette Barth skriver i kjennelsen at retten er under noe tvil kommet til at dørene skal lukkes.

– Om fire uker ligger det an til åpnede dører, sier aktor Kraby etter fengslingsmøtet.

Dette på bakgrunn av at politiet vil i løpet av de neste ukene trolig ha gått igjennom PC-en og andre databeslag som er hentet inn.

Vil forklare seg for åpen rett

Manshaus er hittil blitt avhørt av politiet to ganger. Begge ganger i slutten av august. Etter det har han ikke ønsket å forklare seg.

– Han har gitt detaljert forklaring tidligere og ønsker ikke å forklare seg mer akkurat nå. Det kan hende at han vil forklare seg mer når han får tilgang til dokumenter i saken, sier forsvarer Fries etter rettsmøtet.

Hun legger til at han ønsker å forklare seg i retten når pressen er til stede.

– Han vil fortelle kort om hvorfor han ikke innrømmer straffskyld med åpnede dører. I den settingen vil han si til omverdenen hvorfor han har gjort det han har gjort, sier Fries.