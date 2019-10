Manshaus fremstilles for fengsling – aktor vil be om fire nye uker

Det er snart to måneder siden Philip Manshaus ble varetektsfengslet første gang etter moske-angrepet i Bærum 10. august. Mandag var han tilbake i Oslo tingrett i forbindelse med forlengelse av fengslingsperioden.

Pressekorpset var stort også denne gangen da 22-åringen ble ført inn i sal nummer 227 i Oslo tingrett i forkant av fengslingsmøtet som starter ved 09.15-tiden.

Da han ble fremstilt første gang for åtte uker siden, hadde han flere blåmerker i ansiktet etter basketaket i moskeen. Mandag hadde han ingen synlige merker i ansiktet.

Cornelius Poppe, NTB scanpix

I tillegg til angrepet på moskeen er 22-åringen siktet for drapet på sin 17 år gamle stesøster kort tid før angrepet.

Under fengslingsmøte for fire uker siden gjorde Manshaus en hilsen med høyre arm strakt ut foran seg før han satte seg ned. Dette gjentok han mandag.

Medhjelpere?

– Vi er ennå ikke kommet helt i mål med å undersøke om han hadde medhjelpere, selv om alt nå tyder på at han handlet alene, sa politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby i Oslo politidistrikt til NTB før helgen.

Han vil mandag begjære forlenget varetektsfengsling i fire uker med brev- og besøksforbud, samt medieforbud. Han vil også bli begjært holdt i fullstendig isolasjon de første to ukene av denne perioden.

22-åringen hadde på forhånd varslet at han vil stille selv i rettsmøtet og begjære seg løslatt, ifølge forsvareren, advokat Unni Fries.

Lukkede dører?

Også denne gangen startet rettsmøtet med spørsmål om lukkede dører. Mens aktor ba om at rettsmøtet går bak lukkede dører, ba forsvarer Fries på vegne av sin klient om at dørene ikke må lukkes. Også pressen mener at fengslingsmøtet bør gå for åpnede dører.

Derfor behandles dette spørsmålet først.