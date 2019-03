På en pressekonferanse mandag ble det klart at det er lokalisert et nytt vikingskip-funn på Borre i Vestfold.

På en slette blant de store gravhaugene i Borreparken er det funnet en skipsgrav, sannsynligvis fra vikingtiden. Funnet er gjort med georadar og bildene viser en tydelig båtform.

– Dette er en historisk dag. Dette er unikt i norsk historie og internasjonalt, det går ikke an å overdrive betydningen av det, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen på pressekonferansen.

Før jul ble det kjent at en mann med metalldetektor hadde kommet over en rekke store skipsnagler på et jorde.

– Vi har gjort funn av skipsnagler i Borre som stemmer overens med et skip på størrelse med Oseberg og Gokstad, sa Terje Gansum, sjef for kulturarv i Vestfold fylkeskommune på pressekonferansen.

Informasjonen fra georadaren tyder på at det som er funnet er et skip av en viss størrelse. For at det skal kalles vikingskip må farkosten være femten meter eller lengre.

Det er vanskelig å fastslå eksakt størrelse på funnet. Bildene viser en båtform, og man kan se svake spor av en sirkulær fordypning rundt båten.

Tre av de mest kjente vikingskipene står utstilt på Vikingskipshuset på Bygdøy:

Osebergskipet

Osebergskipet ble funnet i Tønsberg kommune i 1904. Det er sannsynligvis bygget på Sørvestlandet i 820 e.kr. Skipet er 21,5 meter langt, 5 meter bredt og hadde 15 par med årer. Skipet har mange utskjæringer og er rikt dekorert.

Gokstadskipet

Gokstadskipet ble funnet i Kongshaugen i Sandefjord kommune i 1880. Dette er det største vikingskipet som er bevart. Skipet ble bygget på slutten av 800-tallet. Skipet er 23,8 meter langt, 52 meter bredt og har 16 par med årer. Toppfarten er anslått til å ha vært 12 knop.

Tuneskipet

Tuneskipet ble funnet på Rolvsøy i Fredrikstad kommune i 1867. Det ble bygget rundt 900 e.kr. Det er bare deler av skipet som er bevart, lengden anslås å ha vært opp mot 20 meter langt og omtrent 4,5 meter bredt. Skipet hadde ti eller 12 bordganger og hadde trolig 11 eller 12 par årer.

I tillegg er det gjort fem andre funn som ikke er like godt bevart:

Myklebustskipet

Myklebustskipet, eller restene av det, ble utgravd i 1874 i Nordfjordeid i Sogn og Fjordane. Funnet viste en branngrav, der treverket var ødelagt. Skipet kan ha vært det største av alle som hittil er funnet. Det antas at skipet ble bygget rundt 870 e.kr. og at det kan ha vært minst 25 meter langt med inntil 22 skjold på hver side.

Borreskipet

Borreskipet ble funnet i 1852 i Borrehaugene i Vestfold. Skipet ble trolig bygget rundt 900 e.kr. Det er anslått at skipet var over 17 meter langt.

Karmøyfunnene

Det er funnet to skipsgraver på Karmøy: Storhaug og Grønhaug.

Storhaugfunnet ble gjort rundt 1830. Da graven ble åpnet i 1886 var skipet allerede ødelagt etter at det var tatt ut løsmasser og noe av skipsrestene hadde blitt brukt som brensel. Skipet er anslått til å ha vært 27 meter langt.

Grønhaug ble åpnet i 1902. Skipet var 15 meter langt.

Jellestadskipet

Jellestadskipet, funnet på georadar i fjor, befinner seg ved Jellhaugen like ved E6 ved avkjøringen til Halden. Restene angir at skipet er 23–24 meter langt.

