Det omstridte journalprosjektet er ventet å koste totalt 22 milliarder kroner, og innen 1. juli må kommunene bestemme seg for om de vil støtte det videre arbeidet eller ikke.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) har tidligere sagt til Aftenposten at han er i tvil om Oslo kommune kommer til å signere intensjonsavtalen.

Nå tar han det et steg videre. Sammen med ordførerne i Bodø og Stavanger kommune har han denne uken sendt et brev til helseminister Bent Høie (H) der han ber om utsatt frist.

«Vi tenker det er vår rolle å si ifra om spørsmål som fremdeles er uavklarte nå som vi går inn mot vår første frist», heter det i brevet.

Fakta: Dette er Akson Et prosjekt som skal gi en ny, felles journalløsning for kommunene. Det skal kommunisere med andre digitale løsninger i hele det norske helsevesenet. Det er etablert en egen styringsgruppe bestående av representanter fra ulike helsevirksomheter, kommuner og organisasjoner for helsearbeidere. Det er ventet at Stortinget skal ta en beslutning om gjennomføring i budsjettprosessen senere i år. Etter planen skal den første kommunen ta det i bruk i 2025. Målet er at systemet skal være i drift i de fleste kommuner innen utgangen av 2030 og hos 60 prosent av fastlegene innen 2033. Prisen er beregnet å bli 11,2 milliarder, pluss 10,9 milliarder i omstillingskostnader. Kommunene skal ta mesteparten av regningen. Det er anslått at rundt 150.000 ansatte skal bruke systemet, som er planlagt organisert som et eget offentlig eid aksjeselskap. Det er foreløpig ikke avgjort hvem som skal utvikle og levere teknologien.

– Helseministerens siste sjanse

Oslo kommune har over lang tid forsøkt å få svar på det Steen beskriver som «helt fundamentale spørsmål» om blant annet styring, finansiering og drift av det nye journalsystemet.

Svarene uteblir fortsatt, og det er derfor helsebyråden så seg nødt til å sende et formelt brev til helseministeren.

– Dette prosjektet er så stort, komplekst og kostbart. Med mindre vi får tilfredsstillende svar på spørsmålene vi har stilt, kommer ikke Oslo til å signere intensjonsavtalen, sier Steen til Aftenposten.

– Når vi nå sender dette brevet, er det for å gi helseministeren en absolutt siste sjanse til å svare hvis han vil ha oss med i denne runden.

Både Stavanger, Bodø og Oslo er utpekt som såkalte «foregangskommuner» i prosjektet. Det vil si at de er tettere på prosessen enn andre og blant er annet representert i styringsgruppen.

«Det å være en foregangskommune innebærer således et betydelig ansvar for å sikre at veien vi merker opp for dem som kommer etter, er den riktige. Til det må vi sikre at vi har tilstrekkelig informasjon og avklaringer på plass før vi gir vår tilslutning og anbefaling til andre», heter det i brevet.

Fakta: Spørsmålene kommunene vil ha svar på 1. Hvordan skal staten og kommunene samarbeide rundt styring og prioritering? Hvordan skal ansvarsfordelingen være mellom stat og kommune, når løsningene skal være separate, men fungere i et system?

Hvilken form og påvirkning vil eierskap og selskapstype ha på prosjektet?

Hvilke forpliktelser vil det ligge her for kommunene?

Hvordan skal informasjonssikkerhet og personvern ivaretas, når hver enkelt kommune er selvstendig ansvarlig for dette?

Det må beskrives en retning for hvordan et selskap skal etableres, hvordan flere kommuner skal kunne bli aksjonærer og hvordan selskapet skal kunne bygges opp til å sikre at prosjektet blir gjennomført. 2. Hvordan skal felles styring av alle aktiviteter i Akson, og utenfor, styres slik at vi sikrer sammenhengende løsninger og synergier fra dagens løsninger som e-resept, kjernejournal, og videre? Hvordan sikrer vi at avhengigheter på tvers av løsninger og virksomheter ikke forsinker eller forhindrer fremdrift?

Hvordan skal kostnader, risiko og gevinster fordeles mellom stat og kommune? Foregangskommuner, de som går i gang først, vil ta en større risiko, og det burde kompenseres for, men av hvem? 3. Hvordan skal dagens administrative systemer i kommunene (lønn/regnskap, saksbehandling, vedtak) kunne fungere sammen med Akson? Hvordan kan man sikre at Akson også fungerer på tvers av sektorer, f.eks. inn mot utdanning, barnevern, sosiale tjenester etc.?

Utarbeide referansearkitektur for informasjonssikkerhet og personvern i kommunesektoren som rammebetingelse for realisering av helhetlig samhandling og felles kommunal journal. 4. Hvordan sikrer vi at alle involverte og de som blir påvirket av dette faktisk forstår konsekvenser og hva man begir seg inn på? Det er viktig at kommunene ser det samme bildet og tar stilling til prosjektet på like premisser.

29 kommuner har signert så langt

Regjeringen har som mål at kommuner som representerer over halvparten av innbyggerne utenfor Midt-Norge, signerer intensjonsavtalen før 1. juli. Midt-Norge jobber med sitt eget journalsystem og er derfor ikke med i beregningen. I skrivende stund har 29 kommuner signert avtalen.

Oslo, Bodø og Stavanger representerer over 19 prosent av innbyggerne utenfor Midt-Norge. Det vil altså være mulig for regjeringen å nå målet uten disse tre kommunene, men helsebyråd Robert Steen gir uttrykk for at det kan føre til en dominoeffekt om en stor kommune som Oslo ikke signerer.

– Det er litt av poenget med å være såkalte foregangskommuner. Det vi gjør, sier og mener om prosjektet er ment å skulle påvirke andre, sier han.

– Utsatt frist gir risiko for kostnadssprekk

Aftenposten har bedt helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) svare på om det er aktuelt å gi kommunene utsatt frist. Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at de foreløpig ikke har mottatt brevet og derfor ikke kan kommentere det.

Departementet har tidligere gitt uttrykk for at fristen 1. juli ligger fast.

«Fristen på 1. juli er satt for å holde fremdriftsplanen. Alternativet er at utviklingen av en felles kommunal journalløsning blir forsinket, og risikoen øker for at Akson blir dyrere», skrev statssekretær Inger Klippen i en e-post til Aftenposten forrige uke.

Steen mener på sin side at en utsatt frist kan være med å redusere risikoen for kostnadssprekk.

– Jeg tror det vil betale seg over tid å vente til vi har et godt fundament og tilstrekkelige svar på alle spørsmål.