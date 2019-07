Tre menn tiltalt for ran av 70 kilo narkotika

Den fornærmede mannen i saken anmeldte forholdet i februar i år. Han fortalte at han var blitt slått og truet i sitt eget hjem, men sa ingenting om at han var fraranet 70 kilo hasj og marihuana, skriver Bergens Tidende.

Det ble først avdekket under politiets etterforskning.

– Etterforskningen har avdekket at det ved ranet blant annet ble borttatt 70 kilo hasj/marihuana, som fornærmede oppbevarte hjemme hos seg, sier politiadvokat Silje Solheim i Vest politidistrikt til avisen.

Ransutbyttet er ikke funnet, men politiet mener bilder de beslagla under etterforskningen, viser deler av det aktuelle stoffet.

Tre menn er tiltalt for ranet, og de er alle varetektsfengslet. Forsvarer Stein Erik Ottesen, som er forsvarer for en av de siktede, bekrefter at hans klient erkjenner straffskyld. Det har ikke lyktes avisen å komme i kontakt med forsvarerne til de to andre ranstiltalte.

Alle de tre er også tiltalt for befatning med 70 kilo hasj/marihuana.

– Politiet har gjort en grundig og god etterforskning. Ytterligere en person er i tillegg tiltalt for erverv av en mindre mengde narkotika i tilknytning til sakskomplekset, sier Solheim.

Nylig ble mannen som anmeldte ranet, dømt til fengsel i tre år, blant annet for oppbevaring av narkotikapartiet.