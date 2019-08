– Jeg har fått en sykdom man kan dø av - og så får jeg problemer med den økonomiske situasjonen i tillegg. Det er belastende, sier tobarnsmor Marianne Cathrine Lied.

43-åringen har to små barn og lever det vanlige småbarnslivet med jobb, skole, trening og foreldremøter. Men for et år siden fant hun en kul i brystet. Det viste seg å være en svært aggressiv og raskt-spredende krefttype.