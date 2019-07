Mann pågrepet etter mulig knivstikking i Oslo

Oslo politidistrikt opplyser på Twitter at de ikke har full oversikt over hva som har skjedd, men at de har kontroll på en mistenkt.

– Den skadde personen er en kvinne og er ennå ikke funnet, skriver politiet.

De fikk melding om hendelsen klokken 11.44 torsdag formiddag.

Offeret skal ha blitt knivstukket i en leilighet i Trondheimsveien, opplyser politiet.

– Vi rykket ut med flere patruljer til denne adressen. Men der fant vi verken fornærmede eller gjerningsperson. Flere vitner har ringt inn og gitt indikasjoner på at fornærmede kan være alvorlig skadd, sa operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet fikk raskt kontroll på den mistenkte mannen. Søket etter den skadde kvinner fortsetter, opplyser politiet.