– Vi kan bekrefte at det er blitt fremsatt en trussel i kveld mot et Norwegian-fly. Flyet står nå på Oslo lufthavn. Vi har ingen ytterligere kommentarer da dette nå er en politisak, sier talsperson i Norwegian Astrid Mannion-Gibson til Dagbladet.

Dagbladet skriver at det gjelder DY548 fra Oslo til Stavanger, og boarding skal være stanset.

– Truslene skal ikke ha blitt fremsatt direkte til Norwegian. Noen som har kommet over en chattegruppe på Internett har tatt kontakt med Norwegian. I den chattegruppen var det nevnt flightnummer og ordet bombe på engelsk, sier operasjonsleder Kristian Loraas i Øst politidistrikt til Dagbladet.

Politiet har en dialog med Norwegian og piloten om hva som skal gjøres videre.

– Vårt råd har vært at Norwegian selv kan vurdere hvilke tiltak de ønsker å gjøre, siden vi har vurdert det slik at det ikke er hold i truslene, sier Loraas til Aftenposten.

Han er ikke kjent med at andre flyavganger skal være påvirket av trusselen.

Norwegian tok selv kontakt med politiet da de ble kjent med trusselen, skriver politiet i Øst på Twitter.

De skriver også at har vurdert det slik at det ikke er hold i truslene, men at det opprettes sak på forholdet.

Ifølge Avinor er flyet foreløpig forsinket. Etter planen skulle det tatt av 20.30, ny tid er satt til klokken 22.55.

Saken oppdateres.