Innkaller til pressekonferanse om forsvinningssaken i Lørenskog

Holden holder pressekonferansen i Oslo tirsdag klokken 12. To timer senere holder Øst politidistrikt egen pressekonferanse på Skesmo politistasjon.

I slutten av juni gikk Øst politidistrikt ut med at de hadde gått bort fra hovedhypotesen om at Anne-Elisabeth Hagen ble utsatt for en økonomisk motivert kidnapping. Politiet mener heller at det er snakk om et drap og en fingert kidnapping.

VG har tidligere skrevet at den angivelige motparten skal ha tatt kontakt med Anne Elisabeth Hagens familie i juli. Flere uavhengige kilder opplyser til avisen at Tom Hagen har betalt over ti millioner kroner for å få bevis på at kona lever. Til tross for den angivelige betalingen skal familien fortsatt ikke fått noe livsbevis.

Kontoen som pengene ble betalt til har politiet så langt ikke klart å spore, ifølge opplysningen VG har fått.

68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Sloraveien på Lørenskog i Akershus 31. oktober 2018.