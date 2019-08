KRISTIANSAND: Politiet mener smugling og salg er organisert gjennom familier, styrt av et fåtall menn. Samme miljø skal også drive med hallikvirksomhet. Dette kommer frem i en politirapport fra slutten av mai i år.

Her heter det at Agder over flere år har hatt et «omfattende problem» knyttet til innførsel og omsetning av narkotiske piller i det rumenske tiggermiljøet.