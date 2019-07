Reiser du med for mye håndbagasje? Det kan koste deg dyrt.

I sommer vil flere reisende måtte gå på vekten – med håndbagasjen. Norwegian kontrollerer vekt og størrelse på håndbagasje før ombordstigning på sine flighter, og anbefaler alle reisende å sette seg inn i reglene for hva som er tillatt.

– Mange tar med seg for mye om bord i flyet. Overvekt skaper forsinkelser, og tar plass for andres håndbagasje i flyet. Ved å tydeliggjøre reglene sikrer vi en bedre reiseopplevelse for alle passasjerer, sier senior kommunikasjonsrådgiver Astrid Mannion Gibson i Norwegian.

Hun forteller at de har forsøkt å forbedre informasjonen til passasjerene for å minne dem om regler som gjelder, blant annet på nettsidene, appen, under bestillingsprosessen og på sosiale medier. De har stort sett fått positive tilbakemeldinger, forteller hun.

– Samtidig har jeg forståelse for dem som irriterer seg over å måtte betale gebyr fordi bagasjen er for tung. Vår hensikt er å sørge for en raskere og smidigere reise for alle, sier hun.

Tidligere i år ba Justervesenet Avinor ta affære fordi de mente Norwegian brukte ulovlige bagasjevekter, som kunne gi passasjerene gebyr for overvekt på feil grunnlag. Norwegian bedyrer at rutinene er endret.

Fakta: Regler for håndbagasje Hos både SAS og Norwegian kan du ta med deg minst én håndbagasje og én personlig eiendel, som en håndveske eller datamaskin.

Taxfreevarer og ting du har kjøpt på flyplassen teller som en del av håndbagasjen din og derfor må disse også være innenfor vekt og størrelse for det som er tillatt (dvs. taxfree kommer ikke i tillegg).

SAS tillater en vekt på inntil 8 kilo og maksstørrelse på 55 cm x 40 cm x 23 cm.

Norwegian tillater en vekt på inntil 8 kilo og maksstørrelse på 55 cm x 40 cm x 23 cm.

Lufthansa tillater en vekt på inntil 8 kilo og maksstørrelse på 55 cm x 40 cm x 23 cm, i tillegg til en personlig eiendel.

British Airways: én håndbagasje og én personlig eiendel . Begge eiendeler kan veie opptil 23 kilo, men maksstørrelsen er 56cm x 45cm x 25cm.

Begge eiendeler kan veie opptil 23 kilo, men maksstørrelsen er 56cm x 45cm x 25cm. KLM tillater én håndbagasje og én personlig eiendel, som totalt kan veie inntil 12 kilo. Maksimal størrelse er 55 cm x 35 cm x 25 cm.

tillater én håndbagasje og én personlig eiendel, som totalt kan veie inntil 12 kilo. Maksimal størrelse er 55 cm x 35 cm x 25 cm. Ryanair tillater én håndbagasje på inntil 10 kilo og maksimal størrelse er 40cm x 20cm x 25cm.

Wizzair tillater én håndbagasje på inntil 10 kilo og maksimal størrelse 40 cm x 30 dm x 20 cm.

EasyJet tillater én håndbagasje uten vektrestriksjoner, men den må være maksimalt 56 cm x 45cm x 25cm. Retningslinjene er basert på rimeligste billettalternativ hos flyselskapene.

– Det ble en dyr flaske Jägermeister

I juni opplevde Eli Eidsgård Trulsen (56) å bli tatt til side før ombordstigning på Norwegian-flyet til Faro i Portugal. Trulsen og mannen hadde hver sin koffert, samt en håndveske og en pose taxfree-varer.

– Vi hadde veid bagasjen før vi dro hjemmefra, men handlet på taxfree før avreise. Med totalvekt på mer enn 10 kilo hver måtte vi ut med 1500 kroner i gebyr. Det ble en dyr flaske Jägermeister, sier hun.

Trulsen sier hun har forståelse for reglene, men ville sjekket inn bagasje dersom hun hadde visst om veiingen på forhånd. Hun opplevde selskapet som uhøflig.

– De oppførte seg nesten som tollaspiranter og var ufine mot passasjerene. Flyet reiste med halvfulle bagasjehyller, selv om flyet var fullt.

Hun kommer til å fortsette å fly med Norwegian, men sjekker inn bagasjen neste gang.

– Reglene må gjelde for alle, og det blir urettferdig når enkelte slipper gjennom med store kofferter og ryggsekker og andre må betale, sier hun.

SAS: – Passasjerer kan bli belastet for overvekt på håndbagasje

SAS

SAS tillater inntil 8 kilo håndbagasje på sitt rimeligste billettalternativ. Nå tester de automatiserte og elektroniske metoder for å kantrolle håndbagasjen.

– Store mengder håndbagasje kan hindre rask evakuering i en nødssituasjon. Har du mer håndbagasje enn tillatt, kan du bli belastet for innsjekk av ekstra bagasje, og håndbagasjen kan bli flyttet ned i lasterommet ved ombordstigning. Vi jobber for løsninger som gjør reisen til en positiv opplevelse for alle passasjerene våre, sier pressekontakt Tonje Sund.