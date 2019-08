Nordmenn er fremdeles storforbrukere av plastposer

Dette tilsvarer dobbelt å mange plastposer sammenlignet med det svenskene bruker, skriver Klassekampen.

I snart ett år har Handelens Miljøfond organisert forskjellige tiltak for å redusere plastbruken til nordmenn. Det mest kjente er plastposeavgiften, der bedriftene betaler inn 50 øre for hver plastbærepose som kundene kjøper.

Etter at denne avgiften kom har store deler av handelsstanden økt prisene på plastposene. Målet til Handelens Miljøfond er å øke plastvett blant folk, forteller daglig leder for miljøfondet Rasmus Hansson.

– VI har et klart inntrykk av at plastforbruket reduseres i takt med økt kunnskap og sterkere bevisstgjøring. Vi vet at bruken av plastposer sank fra 2017 til 2018, og forutsetter at denne nedgangen vil fortsette, sier Hansson til avisen.

Årlig bruker nordmenn 750 millioner plastbæreposer, og Norge er i Europa-toppen når det gjelder plastforbruk. Fondets mål er å dele ut inntil 300 millioner kroner årlig til ulike miljøtiltak for å løse plastutfordringer.