Arne og Marit ble fanget i raset i Jordalen: – Vanvittig store steiner kom mot oss

(Bergens Tidende): Ekteparet er på ferie i Jordalen i Voss kommune og har leid et sel, et lite stølshus, i Røyrdotten. Huset ligger like ved kommunegrensen til Aurland.

Mandag gikk de to fjelltur i området. Før de rakk hjem, åpnet himmelen plutselig seg. Da søkte de ly i bilen som sto parkert litt bortenfor et annet stølshus enn deres egne.

– Det regnet vanvittig, så vi ventet på at det skulle gi seg før vi skulle gå tilbake til stølshuset, sier Arne Bergfjord til Bergens Tidende.

– En vegg med steiner

– Det regnet bare mer. Plutselig så jeg gjennom bilruten en vegg med vann og steiner som gikk nedover fjellet og mot oss, sier Bergfjord.

Bilen sto til at slik at hele fronten ville bli tatt av raset om de ikke flyttet seg, men paret reagert raskt.

– Jeg ba kona min rygge slik at vi ble stående foran huset. Vi kom litt for langt bak, så litt av raset traff bakenden av bilen, sier han.

Stølshuset skjermet bilen fra raset.

– Bilen lettet litt og vred seg, men stoppet heldigvis. Det var vanvittig store steiner som kom forbi, sier han

Fryktet det verste

Han er lettet over utfallet.

– Men jeg så grunnmuren til huset riste. Hadde huset falt, hadde vi vært ferdige, sier han.

Bergfjord beskriver steiner like stor som bilen ekteparet satt i.

– Kona min trodde hennes siste tid hadde kommet, sier han.

Paret er skjelvne etter hendelen, men de to kom uskadet fra raset.

Lokalbefolkningen mobiliserte

Ekteparet setter stor pris på lokalbefolkningens hjelp.

– Folkene er voldsomt fine her. De lokale mobiliserte med en gang. Vi ble hentet ut av området med traktoren til en av bøndene, og andre stilte med ATV, sier han.

De har fått tilbud om flere overnattingssteder i natt fra lokale i området.

– Nå bistår vi med å få folkene som er blitt evakuert ned til et privathus i Jordalen for debrief. Vi rykket ut med to ATV-er, men det var ikke mulig for oss å komme frem over raset. Derfor ble alle evakuert ut med helikopter, forteller Reidar Gilbakken i Vossestrand Røde Kors Hjelpekorps.

Flere reddet ut

Politiet fikk melding om raset 19.00 mandag kveld. Raset gikk i Jordalen på grensen mellom Hordaland og Sogn og Fjordane.

BT snakker med Bergfjord knappe to timer senere. Da står han i sikker sone.

– Nå er vi samlet her vi som er tatt ut, vi er rundt ti stykker, sier han.

Redningshelikopter har evakuert 16 personer som var fanget innover i dalen. Raset sperret en kommunal vei, og de var derfor fanget innover i dalen.

Kraftig regn

Før raset var det kraftige nedbørsmengder i området.

Trond Olav Neteland bor i nærheten av der raset gikk.

– Jeg drev på hjemme og så at det regnet en del. Man så ikke konturene av fjellet på grunn av regnet, sier han.

Han var en av dem som mobiliserte blant lokalbefolkningen.

– Det er meldt om noen mindre ras i samme området og elver som er gått over sine bredder, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt i en pressemelding.