Politiet i Bergen har torsdag gjennomsøkt tre graver på Øvsttun gravplass. Som med de to gravene som ble undersøkt onsdag var søket resultatløst.

Det vil mandag bli tatt en ny vurdering av hva som skal gjøres videre i saken.

Fakta: Saken om Trine Frantzen 6./7. mai 2004: Trine Frantzen er på fest i Øvsttunveien 25 på Nesttun, sammen med blant andre sin tre år eldre samboer og hans kamerat. Alle spor stopper her. Frantzen har ingen kontakt med venner eller familie etter denne natten.

13. mai 2004: Frantzen blir meldt savnet ved Os lensmannskontor av faglederen ved sosialkontoret. Han forteller at hun skal ha gitt uttrykk for at hun ble mishandlet av samboeren. Anmeldelsen blir registrert som en savnetmelding.

18. mai 2004: Politiet på Os avhører Frantzens søster og mor. Søsteren forteller at Trine fortalte at hun fryktet for sitt liv bare dager før hun forsvant. Politiet kommer til at det ikke er grunn til å tro at Frantzen er utsatt for en straffbar handling.

24. juni 2004: Familien mener politiet ikke har gjort nok for å avdekke om Frantzen har forsvunnet som følge av en straffbar handling, og anmelder Os lensmannskontor til Spesialenheten for politisaker. Lensmannskontoret blir frikjent, men får kritikk.

20. juli 2004: Frantzens samboer nekter politiet adgang til trafikkdata fra sin egen mobiltelefon, og politiet går derfor til retten med en begjæring om utlevering. Retten innvilger kravet, og finner at det er skjellig grunn til å mistenke at 31-åringen kan ha blitt drept.

10. august 2004: Politiet etablerer en egen etterforskningsgruppe i saken, ledet av daværende politioverbetjent Bent Raknes. For første gang siden forsvinningen blir saken formelt håndtert som et mulig drap.

31. august 2004: Politiet får hjelp fra Göteborg-politiet og søker med likhund i huset i Lerkevegen på Os der Trine Frantzen bodde til hun forsvant.

30. oktober 2006: I en TVNorge-dokumentar mener privatetterforsker Ola Thune å ha sannsynliggjort at Frantzen forsvant fra Øvsttunvegen 25 natt til 7. mai 2004, og at hun ble drept. Politimesteren beslutter å nedsette en ny etterforskningsgruppe, denne gang under ledelse av blant andre etterforsker Kjell Mo.

26. januar 2007: Familien til Trine Frantzen utlover dusør på 250.000 til den som gir opplysninger som bidrar til at hun blir funnet.

6. februar 2007: Politiet pågriper Trines samboer og dennes kamerat. Samboeren blir siktet for drap, kameraten for motarbeidelse av etterforskningen og seinere for å ha vært med å skjule liket av Trine Frantzen.

7. mai 2007: En svensk miniubåt med kameraer og sonar blir satt inn i søket etter Trine Frantzen i Kalandsvatnet i Fana.

21. juli 2008: Riksadvokaten beslutter å henlegge straffesakene på bevisets stilling. Noen uker seinere retter en evalueringsgruppe sterk kritikk mot flere deler av etterforskningen, og mener saken burde vært etterforsket som drap fra 18. mai 2004.

26. februar 2012: Politiet henter inn pensjonert etterforsker Kjell Mo, etter å ha fått flere Trine Frantzen-relaterte tips i forbindelse med etterforskningen av drapet på Os-kvinnen Hilda Feste (98).

3. desember 2018: «Insider»-programleder Atle Evang Reinton lanserer i en TV-sendt dokumentarserie en teori om at Trine Frantzen skal ha blitt drept ved en såkalt «judasdose» – en overdose narkotika satt av noen andre. Etter dette hevdes det at hun skal ha blitt fraktet til en kirkegård et stykke unna, før hun seinere ble begravd i en av de nye gravene.

13. februar 2019: Politiet sier at de vurderer å skanne en ­kirkegård for å sjekke ut et tips om at Trine Frantzen kan ha blitt begravet i en annen persons grav. KILDE: BTs arkiv. Dagbladet.

Etter flere måneders skanning av ulike graver på Øvsttun gravplass i Bergen, startet politiet onsdag gravearbeidet for å søke etter Trine Frantzen. Planen var at politiet skulle være ferdig med arbeidet torsdag.

Skanner gravplassene

12 graver på gravplassen er blitt undersøkt med en spesiell skanner.

Politiet hadde på forhånd opplyst at de kun skulle undersøke det øverste laget på gravplassen, og ville ikke berøre den opprinnelige gravlagte. De har også understreket tidligere at de ikke skal åpne eller flytte kister eller urner.

Teori om «Judas-dose»

Årsaken til at politiet har undersøkt Øvsttun gravplass er at den ligger like i nærheten av adressen der Frantzen sist ble sett. En teori er at Frantzen, som tilhørte et belastet rusmiljø, ble drept med en overdose narkotika og deretter gravd ned.

31-åringen forsvant fra sitt hjem i Os i Hordaland i mai 2004.