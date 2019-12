Mann siktet for drap i Kristiansand hevder han ikke har noe med saken å gjøre

– Den siktede er kjent for politiet fra før, sa politiadvokat Hellek Rue i Agder politidistrikt på en pressekonferanse tirsdag.

Mannen var i boligen hvor den avdøde ble funnet og ble innbrakt av politiet for å forklare seg. I løpet av tirsdag ble han siktet for drap.

– På bakgrunn av opplysninger som dukket opp, mener vi at det er grunnlag for å sikte ham for drap, sier Rue.

Politiet vil ikke si om det er en relasjon mellom den avdøde og den siktede.

Tor Erik Schrøder/NTB scanpix

Nekter straffskyld

Den siktede 60-åringen ble avhørt tirsdag.

Mannens forsvarer, Kjetil Sørensen, sier til NRK at mannen hevder at han ikke hadde noe med dødsfallet å gjøre.

Sørensen sier videre at 60-åringen vil hjelpe politiet med å få klarhet i hva som har skjedd.

Tidligere straffedømt

Ifølge Fædrelandsvennen er den siktede mannen dømt for vold flere ganger. 27. november ble han i Kristiansand tingrett dømt til 120 dagers fengsel for grov kroppskrenkelse.

Ifølge dommen tilhører han rusmiljøet i Kristiansand.

Mannen er dømt for å ha slått en kvinne minst ti ganger, og ha tatt kvelertak på henne.

Rue beskriver den døde som en voksen mann, men vil foreløpig ikke gi flere opplysninger om vedkommende.

Ble funnet tidlig tirsdag

Politiet fikk ved 3.30-tiden tirsdag morgen melding om at en mann var funnet bevisstløs i en bolig i Vågsbygd. Sammen med helsepersonell rykket de ut, og mannen ble erklært død på stedet.

Krimteknikere gjorde tirsdag undersøkelser på stedet.