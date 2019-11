I september fastslo Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg at Norge krenket retten til familieliv for både moren og sønnen. Han ble akuttplassert ca. tre uker gammel og adoptert bort som treåring. Hele tiden har han bodd hos samme familie, og moren har kjempet for å få ham tilbake.

Etter dommen i EMD skrev moren på Facebook at hun ville hente gutten og brukte ordet «kidnappe».