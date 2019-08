Nokas-raner måtte få hjelp: Fikk motorstopp med smuglerbåt i Skagerrak

KRISTIANSAND/TVEDESTRAND: Etter det Fædrelandsvennen kjenner til undersøker nå politiet omstendigheten rundt denne mislykkede båtturen.

Som tidligere kjent, ble arendalitten Alf Henrik Christensen (57) og en 52-åring fra Oslo 7. august pågrepet i en hurtiggående båt på Gjeving innenfor Lyngør.

Store mannskaper fra politi og tollere hadde ventet på duoen. De skal ha kjent til at Christensen var på vei mot sørlandskysten fra Hirtshals i Danmark.

I båten ble det funnet over 130 kilo hasj.

– Det er ikke så mye å si. Jeg er tatt på fersk gjerning, sa Christensen til Fædrelandsvennen etter fengslingsmøtet i Aust-Agder tingrett.

Ifølge forsvarer Sigurd Klomsæt erkjenner han straffskyld, men for en vesentlig mindre mengde narkotika enn i siktelsen.

Kjartan Bjelland/Baard Larsen

Motoren stoppet

Båten er 28 fot, med en motor på over 300 hester. Den skal kunne gjøre unna turen over Skagerrak på to timer med gode forhold.

Etter det Fædrelandsvennen får opplyst, var Christensen midt i juli ute i Skagerrak med den samme båten. Formålet med turen er ikke kjent, men den gikk ikke som planlagt. Omtrent halvveis mellom Norge og Danmark stoppet motoren.

En person var sammen med Christensen i speedbåten, og etter det Fædrelandsvennen erfarer var dette 52-åringen som 7. august ble tatt for smugling sammen med arendalitten.

Arkivfoto / Jon Anders Skau

Slept av turist

Fædrelandsvennen får videre opplyst at Christensen fikk hjelp av en tilfeldig norsk båtturist i en fritidsbåt. Ei slepeline ble lagt om bord den havarerte speedbåten og kursen ble satt inn mot sørlandskysten.

Etter det som skal ha vært vel tre timers gange, overtok redningsskøyta slepet inn til land.

Påtaleansvarlig for saken i Agder-politiet, Cecilie Pedersen Hille, opplyser at de ikke ønsker å kommentere etterforskningen mot Alf Henrik Christensen.

Hans forsvarer, Sigurd Klomsæt er forelagt Fædrelandsvennens opplysninger, men vil ikke kommentere.

Fædrelandsvennen har så langt ikke fått kontakt med 52-åringens forsvarer, Morten Furuholmen.

Eivind Kristensen

Tidligere smuglerforsøk

For deltakelsen i Nokas-ranet i 2004 ble Alf Henrik Christensen dømt til 11 års fengsel. Det er ikke første gang han også kobles til smugling.

I 2018 ble 57-åringen dømt til tre år og ti måneders ubetinget fengsel for forsøk på smugling av femti kilo hasj fra Nederland.

Ifølge dommen ble det i 2015 gjort tre forsøk på gjennomføre smuglingen, to ganger med seilbåt fra Sørlandet, siste gang med en bobil.

Hevder han sa nei

Oppdragsgiver skal ha vært en annen Nokas-raner, Metkel Betew. Christensen hevdet at han først sa ja, så nei til oppdraget.

Under den siste av seilturene sendte arendalitten blant annet denne sms-en til Betew:

«Motor stopp, havari. Er hjemme i morgen formiddag. Lite strøm på mob.». Telefonen hadde innslag på basestasjon ved Kristiansand da meldingen ble sendt

Alf Henrik Christensen venter nå på lagmannsrettens dom i saken.

Også 52-åringen som ble tatt sammen med Christensen ved Lyngør er dømt for narkotikakriminalitet.