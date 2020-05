Forsvinningssaken: Tom Hagens forsvarer tar politiets ransaking inn for retten

Det opplyser politiet i en pressemelding.

– Vi gjennomfører denne ransakingen for å finne spor på steder hvor fornærmede Anne-Elisabeth Hagen har oppholdt seg, sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica i pressemeldingen

Politiet har onsdag sendt svar til retten og venter nå på svar.

Mulig åsted for drap

Tom Hagen (70) ble 28. april pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. Dagen før hadde politiet fått en rettslig kjennelse til å ransake Hagens bolig og flere andre eiendommer.

Etter at Hagen ble løslatt av lagmannsretten i forrige uke, er det blitt stilt flere spørsmål rundt politiets grunnlag for å gjennomføre videre ransakinger av 70-åringens bolig og hytte på Kvitfjell.

Svein Holden har valgt å bringe politiets beslutning om tredjemannsransaking av boligen og hytta inn for retten.

Politiet har begrunnet ransakingen av Sloraveien 4, familiens bolig, med straffeprosessloven § 192. De begrunner dette med at boligen er stedet hvor Anne-Elisabeth Hagen har oppholdt seg. Tom Hagens hytte på Kvitfjell mener politiet at det kan være bevis eller gjenstander som burde beslaglegges.

Avviser «tunnelsyn»

I pressemeldingen viser politiet til at det de siste dagene er blitt stilt spørsmål ved politiets evne til å etterforske saken «bredt nok».

– Politiet har et særskilt ansvar for å sikre en objektiv etterforskning. Selv om vi har siktelser, handler etterforskningen like mye om å avkrefte som å bekrefte og på å fremskaffe bevis for både skyld og uskyld. Jeg er trygg på at etterforskningen ledes på en god og objektiv måte, sier politimester i Øst politidistrikt, Ida Melbo Øystese.

Politimesteren beskriver etterforskningen som krevende, spesielt fordi de mener noen bevisst har forsøkt å villede politiet.

– Forstår at saken er svært krevende

– Politiet forstår at saken er svært krevende for den nærmeste familien, og at enkelte etterforskningsskritt kan oppleves som belastende. Samtidig har vi et sterkt ønske om at de fortsatt bidrar til å kaste lys over saken.

Tidligere denne uken opplyste Tom og Anne-Elisabeth Hagens barn via bistandsadvokat Ståle Khile at de ikke ønsker å stille til avhør etter at faren deres ble pågrepet og siktet. Alle barna skal ha blitt innkalt til nye avhør i etterkant av pågripelsen av Tom Hagen 28. april.