If: Ingen garanti for reiseforsikring hvis man er syk på utreisetidspunktet

– Dersom du er klar over at du er syk før du reiser, vil det normalt sett ikke være dekket av reiseforsikringen hvis sykdommen forverres på reisen. Vi ønsker å gjøre folk oppmerksomme på den økonomiske risikoen de utsetter seg for dersom de reiser når de syke, sier informasjonsdirektør Jon Berge i Europeiske Reiseforsikring, som er en del av skadeforsikringsselskapet If.

Vanligvis dekkes både medisin, sykehusopphold og transportutgifter av reiseforsikring dersom man blir syk eller skadd på reise.

Råd fra legen

Berge sier at det ikke er sikkert fastleger tenker på den økonomiske situasjonen når de gir råd til pasienter som skal på ferie. Det kjenner ikke leder Petter Brelin i Norsk forening for allmennmedisin (NFA) seg igjen i.

– Jeg kan ikke si jeg har møtt den problemstillingen noen gang. Her må det kanskje ryddes litt slik at det er enighet mellom forsikringsselskaper og fastleger om hvilke råd som er forsvarlige å gi, sier Brelin til NRK.

Brelin og Berge er imidlertid enige om at man bør kontakte sitt forsikringsselskap før man reiser dersom man skulle være usikker på sin egen form og hvilke rettigheter man har.

Nordmenn velger ferie foran helse

Sju av ti nordmenn prioriterer ferien fremfor sin egen helse, ifølge en undersøkelse gjennomført av Kantar TNS på oppdrag for Europeiske Reiseforsikring. I undersøkelsen svarer kun 4 prosent at de lar være å reise dersom man nettopp har vært syk med for eksempel lungebetennelse, nyreproblemer eller lignende.

I fjor betalte norske forsikringsselskap ut én milliard kroner bare knyttet til sykdom på reise.

– Vi har akkurat nå en kunde som er innlagt på et privat sykehus i USA. Døgnprisen der ligger på rundt 250.000 kroner, sier Berge.