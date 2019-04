Øystein Djupedal forlater Arendalsuka

– Jeg har holdt på i ti år og fått gleden av å være med å lage et fantastisk dansegulv for demokratiet. Det er jeg utrolig stolt av å ha bidratt til, sier Øystein Djupedal.

Han fortsetter i jobben fram til nyttår.

– Alt har sin tid, og nå bør andre ta over for å sikre fornyelse og sørge for at Arendalsuka befester sin posisjon for alle som tror på dialog og politikkutvikling, sier Djupedal.

Ordfører Robert Cornels Nordli (Ap) i Arendal takker Djupedal for innsatsen.

– Uten Øystein hadde ikke Arendalsuka vært det den er i dag. Han har gjort en imponerende innsats. Jeg er glad han har sagt seg villig til å fortsette til årsskiftet, slik at vi kan få på plass folk som kan ta Arendalsuka videre. Det blir en krevende oppgave.

Arendalsuka er et partipolitisk uavhengig stevne som har vært arrangert årlig siden 2012, og som har som målsetting å være en møteplass for politikere, samfunnstopper og næringslivsledere.