Nedgang i smittede på Askøy

Det tyder på at folk stort sett ble smittet før kommunen visste om at det var bakterier i vannet, sier varaordføreren til NTB.

En pasient har blitt henvist til Haukeland det siste døgnet med symptomer som diaré og magesmerter, men det er ikke klart om dette har sammenheng med smitteutbruddet.

Espelid vet ikke om pasienten er et barn eller en voksen.

Prøvesvar trolig klare søndag

Kommunen jobber nå med å finne ut hva som er kilden til bakteriesmitten i vannet. Søndag eller mandag venter Espelid svar på prøver som kan gi en indikasjon på om smitten stammer fra kloakk eller avføring fra dyr.

Det vil trolig ta mellom fem og seks uker før innbyggerne i Askøy kan drikke vann fra springen uten å måtte koke det først.

Først skal vannet gjennomgå en rekke prosesser for å sikre at det er trygt å drikke. Blant annet skal vannet tilsettes klor. Deretter skal kloren fjernes, og det må så gjennomføres nye vannprøver for å undersøke om bakteriene er borte.

– Mattilsynet og Folkehelseinstituttet skal så vurdere om vannet er trygt, sier Espelid.

Få dør av bakterien

Om lag 2.000 innbyggere i Askøy er blitt syke etter at det ble funnet store konsentrasjoner av tarmbakterier i et høydebasseng på Øvre Kleppe i kommunen.

En ett år gammel gutt og en kvinne på 72 år fra Askøy er døde. Begge fikk påvist Campylobacter, men det er ikke kjent om bakterien er dødsårsaken.

Rundt 3.000 personer i Norge smittes av Campylobacter-bakterien hvert år, men det er sjelden dette fører til dødsfall.

Siden 1998 har tre personer dødd av Campylobacter, viser tall fra dødsårsaksregisteret. I tillegg er det registrert fire dødsfall hvor bakterien var medvirkende årsak, viser Folkehelseinstituttets oversikt ifølge NRK.

Listhaug på besøk

Mandag skal eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug til Askøy. Hun skal blant annet møte ordfører Terje Mathiassen (Ap).

Listhaug har sagt at hun vil iverksette en landsomfattende kartlegging av drikkevannet i alle landets kommuner.