Muslimene uenige om høytidsfeiring som avslutter ramadan

– Jeg gleder meg til å åpne gaver i dag, sier Rayan Hamza (snart 4).

Hun har vært på id-bønn sammen med onkel Mohammed Jimcale og kusinen Medina Jimcale (snart 2) på Dælenengen kunstgress tirsdag formiddag.

Jan Tomas Espedal

Dagen etter at fastemåneden ramadan er over, feirer muslimene høytiden id.

I 29 dager har Mohammed Jimcale fastet fra daggry til solnedgang.

– Det var veldig tøft å faste. Jeg ble sliten, men heldigvis gikk det bra. I dag har jeg tatt fri fra jobben for å feire id, sier Jimcale til Aftenposten.

Fakta: Ramadan og id Fastemåneden ramadan er den niende og helligste måneden i den muslimske kalenderen. Under fasten skal muslimer ikke spise eller drikke fra daggry (ca. en time før soloppgang) til solnedgang. Syke, gravide, eldre og barn er fritatt fra fasten. Voksne som ikke er fritatt, men som av andre grunner ikke faster i ramadan, skal ta igjen de tapte dagene i løpet av året. Profesjonelle idrettsutøvere kan også utsette fasten. En muslimsk måned er på 29 eller 30 dager. Det er regler rundt observasjon av nymånen som avgjør om måneden skal være på 29 eller 30 dager. Et muslimsk år er ca. ti dager kortere enn året i den gregorianske kalenderen. Derfor faller ramadan på forskjellige datoer hvert år. Avslutningen av ramadan markeres med høytiden id al-fitr. I år blir det id-feiring 4. og 5. juni fordi muslimene ikke ble enige om en felles dag feiring. X

– Bra med regn

På Dælenengen kunstgress var nærmere 1000 muslimer, de fleste med somalisk bakgrunn, til stede for å be id-bønn. Etter at bønnen var ferdig, lekte barna på den store plassen.

En av dem er ti år gamle Samira Abdinasir som har fastet alle lørdagene i ramadan.

Jan Tomas Espedal

– Det gikk bra å faste. I dag skal jeg spise myyye godteri og leke med vennene mine, sier Samira etter bønnen.

Pappa Abdinasir Adea har fastet alle dager i ramadan.

– Jeg synes fasten gikk bedre i år enn i fjor. Det var mye regn og kjøligere. Da ble jeg ikke tørst, men bare litt sulten, sier Adea.

– Målet var å ha et stort og åpent sted for bønnen, slik at det var nok plass til alle, sier Ashraf Hassan, styremedlem i ungdomsorganisasjonen til Tawfiiq-moskeen.

Splittet av feiringen

Det som er spesielt med feiringen i år, er at muslimene ikke har klart å bli enige om feiringen skal være på tirsdag eller onsdag. Mens de fleste muslimene fra Somalia og arabiske land feirer på tirsdag, feirer de fleste med pakistansk bakgrunn på onsdag.

Jan Tomas Espedal

Islamsk Råd Norge har sagt at feiringen skal være på onsdag. Også internasjonalt er det en splittelse i år. I Saudi-Arabia feires id på tirsdag, mens i Pakistan feirer de fleste på onsdag.

Den muslimske kalenderen er basert på regler rundt nymåne. I praksis må nymånen kunne observeres i en viss tid før den nye muslimske måneden kan begynne.

FAYAZ AZIZ, NTB scanpix

– Man har litt forskjellige metoder for hvordan man tolker disse reglene rundt nymånen og for beregningen rundt dette. Mange moskeer i Norge følger Saudi-Arabia eller Somalia som feirer id på tirsdag, forklarer Taman Rudhe som har med barna til Dælenenga.

Stor debatt i Pakistan

Observasjon av nymånen har også skapt mye debatt i Pakistan. Den nyutnevnte teknologiministeren Fawad Chaudhry kritiserte for noen uker siden imamer i landet som ifølge ham brukte fire millioner rupier (250.000 kroner) på å observere nymånen i forkant av ramadan og id.

Han har ønsket å bruke mer vitenskap for å fastslå når pakistanere skal begynne ramadan og feire id, dette har skapt stor debatt i landet.