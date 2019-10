Siden reglene for å motta trygdeytelser mens man oppholder seg i EØS-land ble endret i 2012, har 48 saker blitt bragt for domstolene under den gamle, feilaktige, tolkningen av regelverket.

Mandag ble det kjent at det 48 personer er feilaktig dømt i norske rettsaler, og av disse er 36 dømt til fengsel i det som er en av de størsste rettsskandalene i norsk historie.