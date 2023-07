Kvinne ble funnet død på hotellrom i Lillehammer. Siktet 30-åring varslet selv politiet.

De to siktede mennene i 30-årene erkjenner ikke straffskyld. Avdøde og siktede var knyttet til et rusmiljø, opplyser politiet.

Kvinnen i 30-årene ble funnet død på et hotellrom i Lillehammer natt til søndag. Vis mer

En kvinne i 30-årene ble funnet død på et hotellrom i Lillehammer natt til søndag.

– To menn i 30-årene ble pågrepet og er siktet for å ha hensatt kvinnen i hjelpeløs tilstand, sier politiadvokat Mari Jøndal Bjertnæs i en pressemelding fra politiet tirsdag kveld.

Mennene er avhørt, og de erkjenner ikke straffskyld, opplyser Bjertnæs til Aftenposten.

Dødsårsaken er fortsatt ukjent, og avdøde er sendt til obduksjon.

Politiet har en teori om hva som har skjedd, men Bjertnæs ønsker ikke å kommentere ytterligere av hensyn til etterforskningen.

Siktet mann varslet resepsjonisten

De to siktede og den avdøde kvinnen var fra før av del av samme omgangskrets. De to siktede er kjent for politiet fra før og knyttet til et rusmiljø.

De tre personene skal ha sjekket inn på Scandic Lillehammer fredag kveld.

Bjertnæs opplyser at de to siktede forlot hotellrommet natt til søndag, mens kvinnen var igjen på rommet.

Den ene siktede har senere kommet tilbake til rommet. Da varslet han hotellets resepsjonist om kvinnens helsetilstand, og resepsjonisten ringte politiet klokken 04:08.

Det ble gjort livreddende førstehjelp på stedet, men livet til kvinnen sto ikke til å redde, opplyser politiet.

Bjertnæs vil ikke kommentere om hvor lang tid det gikk fra de siktede forlot rommet første gang, til resepsjonen ble varslet.

– Blir de siktede nå straffet for at de varslet politiet?

– De blir ikke straffet for at de varslet, men de blir eventuelt straffet for at de ikke varslet tidlig nok. Det var manglende hjelp.

Hun sier videre at politiet ikke tror det har skjedd noe mer kriminelt utover siktelsen som foreligger.

Samarbeider med politiet

Sunniva Rigmor Grimstad forsvarer den siktede mannen som varslet hotellets resepsjon. Hun bekrefter at hennes klient ikke erkjenner straffskyld.

Hun sier til Aftenposten at hun ikke har anledning til å kommentere ytterligere hva hennes klient har forklart om hendelsesforløpet natt til søndag.

– Det jeg kan si er at han har hatt et oppriktig ønske om å oppklare og opplyse saken. Han samarbeider med politiet, sier Grimstad.

Den andre siktede har ennå ikke fått oppnevnt advokat, men det er sendt begjæring, opplyser politiadvokaten.