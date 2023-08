Pumpeoperatørene Bjørnar Liodden Engen (t.v.) og René Bugge Andresen legger ut pumper utenfor huset til Thilag Jeyaratnam på Frogner. Liodden Engen lyser inn i kjelletasjen. Der flyter Jeyaratnams eiendeler i vannet. Vannmassene har stengt broer og ødelagt hus. Thilag Jeyaratnam kom hjem til titusenvis av liter vann i kjelleren.

Enkelte steder på Østlandet er hardt rammet av oversvømmelser som følge av ekstremværet Hans.

Publisert: 09.08.2023 Oppdatert: 09.08.2023 01:24

Midt på dagen tirsdag fikk Thilag Jeyaratnam en alarmerende beskjed fra foreldrene sine. Huset han og familien bor i på Frogner i Lillestrøm hadde begynt å ta inn store vannmengder.

«Du må komme hjem. Vi blir evakuert nå.»

– Da startet hele greien. Da jeg kom hjem, var det bare å pakke tingene sine, sier han.

Selv var Jeyaratnam på jobb da han fikk beskjeden om at kjelleren i huset han og familien bor i, var fullstendig oversvømt.

– Jeg var inn og ut på en halvtime da jeg kom hjem, sier han.

Pumpeoperatørene jobber på spreng med å tømme oversvømte hus og hager. To store pumpebiler måtte til for å fjerne vannmassene fra hagen til Thilag Jeyaratnam. Pumpeoperatørene forteller om hektiske dager siden ekstremværet Hans kom til landet.

Oversvømt kjeller

Allerede rundt klokken 21 mandag begynte vannet å fosse inn i huset, forteller Jeyaratnam.

– Det var bare å berge det man kunne fra kjelleren. Etter kort tid var kjelleren full av vann. Det tok ikke lang tid før vannet sto en halv meter opp på innsiden og en meter på utsiden.

Huset Jeyaratnam og familien bor i, ligger i en oppoverbakke. Derfor vil regnvann som ikke dreneres, renne nedover og støte på huset deres.

– Det var dette som skjedde i går. Men tirsdag morgen kom vannet fra elven som renner like ved.

Han snakker om elven Leira, som hadde gått over sine bredder ved huset. Jeyaratnams hus ligger lavere i terrenget enn de andre husene i nabolaget. Dermed ble det et lett mål for de store vannmassene som Hans har tatt med seg. Men elven Leira har ikke bare

Tirsdag formiddag skrev Aftenposten at Leira hadde gått over sine bredder i Leirsund. Dette førte til at over 80 personer ble evakuert. Tettstedet Asak som ligger noen kilometer fra Jeyaratnams hus, er nesten helt isolert som følge av at Leirsund bro ble oversvømt.

Det er et lite stykke sør for der Jeyaratnam bor med sin familie.

– På et tidspunkt var underetasjen fylt med vann opp til halshøyde. Jeg er 173 centimeter høy, sier han.

Også i fjor rant det vann inn i kjelleren, men det var ikke i nærheten av like mye som i år, legger han til.

Pumpeoperatør Aleksander Fagernes dokumenterer oversvømmelsen på Frogner.

40.000 liter vann

Akkurat nå er han og familien evakuert og befinner seg på Hotel Olavsgaard i Lillestrøm, sammen med hundrevis av andre evakuerte fra områdene i nærheten.

Over 40.000 liter er så langt fjernet fra inngangspartiet og hagen til Jeyaratnam. Utenfor huset står to store tankbiler og pumper vann. For de som jobber på pumpebilene, har det gått i ett siden Hans kom til landet. Tømming av vannet i kjelleren har de ikke engang begynt på.

Selv om huset til Jeyaratnam og familien nå trolig er totalskadet, setter han pris på hjelpen de har fått.

– Vi føler oss veldig godt ivaretatt. Vi har fått all nødvendig informasjon, sier han på telefon fra sitt midlertidige hjem, et rom på Hotel Olavsgaard i Lillestrøm.

Men det er uvisst når de kan flytte hjem.

– Det er jo ventet mer regn i tiden fremover. Det er trist at dette skal skje.