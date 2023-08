Norske frivillige etter hjelp til Ukraina: – Vi er helt punktert

Etter å ha levert 130 utrykningskjøretøy til Ukraina sier NUBAS de er tom for penger. Norske frivillige er frustrerte: – Det har vært et helvete, sier Olav Moldestad.

I Ukraina jobber Moldestad med å levere mat, medisiner og forskjellig annet utstyr. I tillegg utfører de frivillige forskjellige redningsoperasjoner. På bildet er han foran et hus der en kvinne som fikk levert mat befinner seg. Kvinnen til venstre er også frivillig. Vis mer

Publisert: 18.08.2023 19:23

For et par uker siden meldte Kyiv Independent at en norsk frivillig var skadet i et russisk angrep i Kherson. Utenriksdepartementet (UD) har bekreftet at en nordmann ble skadet sørøst i Ukraina.

Den frivillige som ble skadet var Olav Moldestad.

– Situasjonen var ganske dramatisk, men skaden var ikke så alvorlig, sier Moldestad. Han har kommet seg etter angrepet og befinner seg nå i Kyiv.

42-åringen fra Sykkylven forteller om sterke opplevelser og stor frustrasjon blant de internasjonale frivillige i Kherson, der han har vært den siste måneden.

Dette er hans første tur til landet etter Russlands invasjon i februar 2022: – Det har vært et helvete, oppsummerer han.

Hjelpeorganisasjon «punktert»

En annen nordmann som gjør mye for ukrainerne er Joakim Sandodden (34). Han er akkurat kommet hjem til Steinkjer fra Lviv vest i Ukraina når Aftenposten ringer.

Sandodden er, sammen med Odd Steinar Rønne, primus motor bak Norsk Ukrainsk brann- og ambulansestøtte (NUBAS), en privat hjelpeorganisasjon som siden krigsutbruddet har kjørt 12 turer med kjøretøy og hjelpeutstyr sørover gjennom Europa.

Kolonne 12 fra NUBAS, med 15 redningskjøretøy, 4 redningsbåter og mengder med livsviktig utstyr, kom frem til Ukraina mandag 7. august. Vis mer

Også denne gangen gikk det smertefritt for seg, forteller han.

Alt i alt har NUBAS levert hele 129 donerte brann- og ambulansekjøretøy, samt seks mindre båter, fra Norge til Ukraina.

Donasjonene kommer fra brannvesen og helseforetak i hele landet. Det dreier seg ofte om eldre kjøretøy som er tatt ut av vanlig bruk, men som fremdeles er i god stand.

Men situasjonen er utfordrende.

Økonomisk er NUBAS «på felgen», ifølge Sandodden. Store mengder utstyr og midler som er blitt donert over tid hindrer ikke at organisatorene måtte låne penger for å fullføre den siste konvoien.

– Vi er helt punktert, sier han.

Fakta Norsk Ukrainsk brann- og ambulansestøtte – NUBAS NUBAS er en privat norsk hjelpeorganisasjon som samler inn og leverer eldre norske utrykningskjøretøy og utstyr til ukrainsk brann- og helsevesen.

Utstyret kjøres til Ukraina av hovedsakelig norske frivillige. Vel fremme blir utstyret fra Norge gitt til offisielle etater i ukrainsk brann, helse og forsvar. Kjøretøyene både repareres og kvalitetssikres før de kommer frem.

Kolonnene til NUBAS avsluttes i en forstad til Lviv, lengst vest i Ukraina. Overlevering skjer der, og så reiser de frivillige tilbake. Noen få utvalgte blir med lenger inn i Ukraina for å drive mer grunnleggende opplæring.

NUBAS donerer ikke utstyr til privatpersoner. Det er det offisielle brannvesenet i Ukraina som mottar brannbilene og alle ambulanser går til militær paramedic ved frontene øst i landet, ifølge NUBAS.

NUBAS har gjennomført 12 turer til Ukraina i krigstid. Den første kolonnen, som besto av hovedsakelig fire brannbiler, foregikk 11. mars 2022, 13 dager etter Russlands invasjon. Organisasjonen har vært aktiv i Ukraina også i årene før dette, helt siden 2014. Vis mer

«Ekstremt slitsom» situasjon

Olav Moldestad sier at han trenger en pause etter en måned med krig.

I tillegg til angrepet der han selv ble skadet, nevner han en annen dramatisk hendelse han nylig ble involvert i.

Tre barn ble drept i et russisk artilleriangrep. Moldestad var med å frakte ett barn som var skadet til hovedsykehuset i Kherson

– Det gjør sterkt inntrykk, sier han.

Barnet de fraktet skal etter hva Moldestad forstår bli helt bra igjen. Men det er stor frustrasjon blant de frivillige grunnet manglende utstyr og hjelp, forteller han.

Samarbeidet med det ukrainske forsvaret beskriver han som «veldig bra», men situasjonen for frivillige kaller han «ekstremt slitsom».

– Det har vært et helvete, for si det helt enkelt. Det er gode dager og dårlige dager, men det er ekstremt slitsomt. Du går rundt og tenker sikkerhet hele tiden. Det sliter på hodet, sier han.

Moldestad i Ukraina. Flagget representerer en av organisasjonene de internasjonale frivillige jobber sammen med. Vis mer

Pengene er brukt opp

For NUBAS er sikkerheten i høysetet, og de har egen beredskap dersom noe skjer.

– Vi skal til et land i krig. Det er forbundet med fare, sier Sandodden.

Punktet for overlevering er med hensikt lagt til storbyen Lviv, nær grensen til Nato-landet Polen, for å minimere risikoen for farlige hendelser.

Mange nordmenn melder seg frivillig til å kjøre med kolonnene. De mangler hverken utstyr eller personell. Men en kolonne fra Norge til Ukraina, med alt papirarbeidet og driftskostnadene det medfører, er ikke en billig affære.

– Det som er skummelt nå, er at midlene er borte. Vi måtte låne noen titusen for å fullføre den siste kolonnen, sier Sandodden.

Turene til NUBAS er organisert i en «kolonne nord» og en «kolonne sør», som møtes underveis til Ukraina. Kolonne nord besto denne gangen av litt av alt: en mindre brannbil med godt manøvreringspotensial og firehjulstrekk, en tankbil, innsatslederbil, varebiler, båter og kraftfulle brannbiler, skriver NUBAS på sin Facebook-side. Vis mer

NUBAS har ingen offentlig støtte.

– En kolonne koster fort en halv million, og da betaler sjåførene mat selv, opplyser han.

Sandodden sier han ikke har tall på hvor mye penger NUBAS har samlet inn hittil, men sier alt de får inn går til reparasjon av kjøretøy og selve reisen.

– Alle bilene vi får skal ha et godt utgangspunkt, men millioner av kroner blir brukt på reparasjoner, sier han.

Test av stigebil donert av Nedre Romerike Brann- og Redningstjeneste, fra siste tur til Ukraina. Stigebilen skal videre til en brannstasjon i Kryvyj Rih, sørøst i landet. Vis mer

Viktige dråper i havet

Sandodden vet veldig godt hvor enormt behovet for hjelp og støtte er i Ukraina.

– 129 kjøretøy er en dråpe i havet, men det er en dråpe. Vi har også kjørt mange semilaster med utstyr. Det er nesten ikke en brannmann å se nå i Øst-Ukraina uten norsk brannbekledning på, sier han.

Siste kolonne førte til at 15 brann- og ambulansebiler ble levert fra Norge. Ambulansene går rett til fronten øst i Ukraina, forteller Sandodden. Nå begynner forberedelsene til kolonne nr. 13.

Behovet for hjelp er enormt i det krigsherjede landet.

Olav Moldestad sier han skulle ønske at kjøretøy og utstyr de trenger ble sendt direkte til de som er i de kritiske områdene, ikke folk i Kyiv eller Lviv. Penger hjelper dem lite, da det ikke er noe å få kjøpt i området.

– Jeg prøver å få tak i en ambulanse, men det nærmeste jeg har fått tak i er en båre, sier han.

Tirsdag reiste han fra Kherson til Kyiv, for å få «litt pusterom».

– Jeg ser frem til å sove litt. Det er veldig slitsomt å gå rundt som dette i lang tid.

Planen senere er å bli med i et medisinsk evakueringsteam til Kramatorsk og Slovjansk, sier han.