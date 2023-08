Fikk nødvarselet 18 ganger på ett døgn. Var ikke i området som skulle varsles.

Meldingene haglet inn på både mobilen og smarttelefonen til Are H. Vestrum. – Ikke godt nok, sier Direktoratet for sikkerhet og beredskap.

Her er nødvarslene som Are H. Vestrum mottok på både mobilen og smarttelefonen i løpet av ett døgn. Vis mer

Den nye nødvarselløsningen ble lansert i år. Den overstyrer mobiltelefonen til brukerne og skal brukes til å varsle akutte og alvorlige hendelser som kan true liv. Med ekstremværet Hans fikk systemet sin første ordentlige test.

Det gikk ikke så bra.

Varselet som ble sendt ut skulle kun gå til innbyggerne i kommuner med rødt farevarsel. Nå vet ingen hvor mange som faktisk fikk varselet, hvor mange ganger det er blitt sendt til samme bruker eller i hvilke kommuner varselet ble sendt.

Innbyggerne i Oslo skulle ikke motta varsel, likevel ulte telefonene da nødvarselet for Innlandet ble sendt ut. Noen fikk ikke varsel i det hele tatt, mens andre fikk gjentatte nødmeldinger gjennom hele natt til tirsdag.

Én av disse var Are H. Vestrum i nærheten av Hønefoss.

36 nødvarsler om «Hans»

Vestrum fikk første melding klokken 15.42 mandag. Den var både på engelsk og tysk. Etter ti minutter hylte varsel nummer to. Og slik fortsatte det.

Meldinger på norsk, engelsk og tysk kom gjennom kvelden, natten og utover neste dag. Til slutt hadde Vestrum mottatt 18 nødmeldinger om uværet Hans - til tross for at hans egen kommune ikke var rødlistet.

Ekstremværet Hans har rammet mange områder hardt, som her på Gran. Men nødvarslene om uværet endte opp mange andre steder. Vis mer

Siden meldingene ble mottatt både på telefonen og smartklokken, fikk Vestrum samme varsel til sammen 36 ganger det siste døgnet.

– Du kan godt si jeg er tilstrekkelig informert, sier Vestrum og humrer.

– Jeg tenker at det er viktig at vi har et slikt system, men det må virke etter intensjonen. Alle de meldingene jeg fikk i natt og som vekket hele huset, er jo ikke bra.

Loggen viser blant annet meldinger klokken 02.11, 02.16, 02.21 og 02.31.

– Hvis det hadde vært flyalarm og bombeangrep, hadde det vært relevant å sende ut meldinger når som helst på døgnet. Men denne meldingen her trenger du ikke sende ut om natten, sier Vestrum.

DSB: – Ikke godt nok

Direktør i DSB, Elisabeth Aarsæther, innrømmer overfor Aftenposten at direktoratet ikke har oversikt over hvor mange som faktisk ble varslet om «Hans».

Hun vet heller ikke hvorfor noen er blitt varslet flere ganger, mens andre ikke har fått varsel i det hele tatt.

– Vi har snakket med en som fikk varsel hele 36 ganger. Her har det vel åpenbart skjedd noe galt?

– Det skjønner jeg, og sånn skal det ikke være. Det er ikke godt nok, rett og slett.

DSB har laget varslingssystemet, men det er politiet som sender ut varselet på vegne av Statsforvalteren og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).

Elisabeth Aarsæther Direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Statsforvalteren: – Uheldig

– Det er uheldig at varselet ble sendt til personer som ikke har oppholdt seg i røde områder, samt at varselet har kommet flere ganger.

Det sier Christine Huseby Torjussen. Hun er beredskapssjef hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Varselet skulle gå til mobiler som oppholdt seg i kommuner med rødt farevarsel, på vegne av Statsforvalteren.

Torjussen forteller at varslene likevel har truffet bredere enn hva som var intensjonen.

– Dette må vi ta lærdom av i videre utvikling og bruk av systemet.

Derfor fikk folk flere varsler

Bjørn Erik Eskedal i NKOM sier til Aftenposten at enkelte basestasjoner som sendte ut nødvarsler er lokalisert tett opp mot grensen til ulike politidistrikt og derfor vil kringkaste varselet inn i flere politidistrikt.

– Folk på grensen vil da kunne motta varsel fra andre politidistrikt enn det en hører hjemme i, i tillegg til varsel fra eget distrikt. De ulike politidistriktene ligger tett opp mot hverandre, og mange av basestasjonene overlapper. Derfor kan flere ha fått flere varsler.

NKOM har ingen direkte rolle i utsendelse av varslingene. Det er politiet som er brukere av systemet og som sender ut varsler og avgjør hvilke områder som skal varsles.

NKOM følger opp mobiloperatørene som sørger for å kringkaste varslingene i eget mobilnett til valgt område og sikrer at deres løsninger fungerer som de skal.

Også Eskedal vedgår at gårsdagen kunne vært løst annerledes.

– Nødvarsel er et nytt system og har forbedringspotensial. Hvorfor noen likevel har fått varselet midt på natten er noe politiet, DSB og NKOM må se nærmere på.

Dette er ikke første gang nødvarsler fra DSB skaper kaos. Selve generalprøven, da systemet skulle testes for første gang 14. juni, gikk det galt.

Da skulle hele Norges befolkning få et varsel, men systemet sviktet. En intern kartlegging DSB gjennomførte den gangen, viste at kun 78 prosent av befolkningen fikk varselet.