Funnet i raset etter tre timer: Hunden «Chess» fant 2-åringen under leire og bygningsmasser

Først markerte redningshunden. Så kunne redningsmannskapet høre en vag, gråtende stemme.

Slik så rasområdet ut lørdag morgen.

3. sep. 2022 10:21 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi kunne ikke se jenta. Men vi hørte en, vag, gråtende stemme, forteller utrykningssjef i Børge Henden i Heim brannvesen.

Han var sentral i redningsarbeidet da flere mennesker ble hentet ut av det sammenraste huset i Heim i Valsøyfjord fredag kveld. Det var syv mennesker i eller ved huset, ifølge politiet.

Raset krevde ett menneskeliv. Det er en kvinne i 80-årene, ifølge politiet. Hun bodde alene i huset, men hadde besøk av slekt og venner fredag kveld.

To personer kom uskadet fra hendelsen. Fire er innlagt på sykehus.

En av dem er altså en 2-åring. Det tok tre timer å få ut henne fra det sammenraste huset.

Det ble en svært dramatisk redningsoperasjon. Og mannskapene fikk hjelp fra tilfeldig hold.

Kunne høre henne, men ikke se henne

Børge Henden var en av de første på rasstedet.

Redningsmannskapet ble umiddelbart informert om en to år gammel jente som det ikke var gjort rede for.

– Det hadde vi i bakhodet da vi startet arbeidet, forteller Henden.

Lørdag formiddag ved 09.30-tiden er han ute på hjortejakt. Men de dramatiske timene etter at raset gikk ved 19.00-tiden fredag, sitter fast i minnet. Alt tyder på at familien var samlet i stue og kjøkken da raset brått kom.

– Vi kunne ikke se henne. Men vi hørte henne. Det var fullt av leire som trykket på bakveggen av huset. Det var et totalt sammenklappet hus. Pipen var rast sammen og taket kommet ned, forteller han.

Utrykningssjef i Børge Henden i Heim brannvesen.

Mannskapet fant kort etter ankomst en person som lå fastklemt på utsiden av huset. På vei inn i huset oppdaget de en mann til som lå klemt i bygningsmasse og leire.

– Da visste vi at det var enda to personer som var savnet. Det var nesten umulig å komme frem inne i huset. Vi prøvde med rop og slikt, sier han.

Til alt hell var det en godkjent søk- og redningshund i området.

Ved en ren tilfeldighet befant retrieveren Chess (7) og hundefører Eddy Leonardsen seg i Arasvika, på andre siden av fjorden, da raset gikk.

Redningshunden Chess og hundefører Eddy Leonardsen fra Kristiansund lokaliserte den to år gamle jenta.

«Én hund er bedre enn ingen hund»

– Jeg så melding om at det var gått jordras. Vi kjørte til kaien og ringte operasjonssentralen i Møre og Romsdal og tilbød Chess, forteller Leonardsen fra Norske Redningshunder.

Hunden er godkjent til ettersøk, men ikke katastroferedning. Første beskjed han fikk var å avvente. Men operasjonsleder på rasstedet ba om at de skulle komme.

– Vi har trent litt katastrofe. Så «én hund er bedre enn ingen hund», svarte de, forteller hundeføreren til Aftenposten.

Sammen med en lege kjørte de med ambulansebåten over fjorden. Etter en kort besiktigelse av rasstedet, gikk Chess og Leonardsen inn i huset gjennom et vindu med bruk av stige.

– Vi startet et overflatesøk. Men vi måtte gi oss raskt. Leiren er så dyp. Både hund og jeg sto mer eller mindre fast. Sjansen for å finne noen i live i leirmassene, er minimal, sier han.

Hundeføreren: «Jobb dere inn her!»

Teamet konsentrerte seg deretter om det sammenraste bygget.

Brannmannskapene fikk etter hvert laget en sikker korridor inn i huset. Hunden ble deretter sendt inn. Og den fant lukt fra jenta.

Redningshunder er trent ut på å skille ut lukten av mennesker i for eksempel ras.

– Det er en helt spesiell egenskap til å få ferten av adrenalin. Min jobb er å lese hunden og se hvor interessen stammer fra. Chess fikk raskt markering og begynte å bjeffe intenst på ett punkt.

– Jeg ga umiddelbart beskjed til brannmannskapet. «Jobb dere inn her. Jeg er rimelig sikker på at her vil det være noe.» Mens vi grov, hørte vi barnestemme, forteller han.

Huset fikk hard medfart. Slik så det ut lørdag morgen.

Reddet etter tre timer

– Hunden var ganske bestemt på at det var et funn under de voldsomme massene. Da gikk vi spesifikt ned på det området, forteller Børge Henden.

– Etter hvert hørte vi lyd fra jenta. En, vag, gråtende stemme. Da var det «all in» på stedet. Jenta ble reddet ut etter tre timer av mannskap fra redningshelikopteret. Hun ble båret rett inn i helikopteret og fløyet til St. Olavs hospital i Trondheim, forteller han.

Det var fire-fem redningspersoner som deltok i operasjonen med å sikre korridoren, bære inn utstyr og frakte ut bygningsmasse og leire.

Henden er ikke i tvil om at flaks bidro til å redde jentas liv.

– Det har vært en luftlomme der inne, sier han.

Leonardsen og Chess trakk seg ut av selve skredområdet etter at hunden hadde markert.

– Litt av en opplevelse å se jenta bli tatt ut i live?

– Det er jo klart. Når du vet at han har berget liv, så er det sterkt. Det er en utrolig tragisk hendelse, sier Leonardsen beveget.

Chess skadet en klo under arbeidet og må til veterinær.

– Hvilken belønning fikk Chess?

– En ball og noen godbiter. Og litt ekstra til kvelds. Han fikk jo mye oppmerksomhet på rasstedet også.

Det beste Chess vet, er denne ballen. Det ble belønningen etter redningsinnsatsen.

– Aldri vært borti lignende

For Børge Henden ble det også en farlig og krevende operasjon. Det gikk jevnlig nye ras i området.

– Det var dramatisk?

– Det var det, ja. Jeg har aldri vært borti noe lignende. Det var en kjempestor operasjon og vanvittig innsats. Redningsetaten både i Trøndelag og Møre og Romsdal. Klapp til alt mannskap.

Ordføreren: Alle kjenner alle i en slik liten bygd

Ordfører Odd Jarle Svanem (Sp) i Heim kommune var på vei til rasstedet da Aftenposten snakket med ham ved 09.30-tiden lørdag.

– Det er tragisk når det blir dødsulykke når et ras går. Vi der en liten bygd med noen titalls innbyggere i spredt bebyggelse langt E39, forteller han.

– Hvordan reagerer innbyggerne?

– Vi tenker på de pårørende og de som de berørt. Alle kjenner alle i en slik liten bygd, sier han og berømmer brannmannskapet som «var raskt på plassen og tok grep».

Bygger ny vei like over huset

Statens vegvesen bygger ny E39 rett ovenfor huset. De bekrefter at det ble arbeidet bare 30–50 meter fra huset samme dag. Arbeidet med den nye veien har foregått i området i to måneder. Ifølge naboer har det vært mye sprengningsarbeid.

Ordføreren sier at det ble «gjort nødvendige undersøkelser på veitraseen» før arbeidene ble startet. Ifølge ordføreren var det ingen signaler til at det var leire eller at området var rasutsatt. Han vil ikke uttale seg om mulige årsaker til raset.

Heim kommune har satt kriseteam. De har også åpnet pårørendetelefon for samtale, informasjon og oppfølging.