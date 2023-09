Spionsiktet kjørte rundt regjeringskontorene i Oslo. Da dukket det opp sterke radiosignaler.

En mannlig student i 20-årene er siktet for spionasje. Han kjørte rundt regjeringskontorene, Forsvarsdepartementet og Statsministerens kontor i leiebil.

Den spionsiktede statsborgeren fra Malaysia ble fanget av overvåkingskameraer da han kjørte rundt Statsministerens kontor, Forsvarsdepartementet og regjeringskvartalet. Han ble pågrepet av PST fredag. Vis mer

Publisert: 10.09.2023 17:13 Oppdatert: 10.09.2023 19:20

Den spionsiktede mannen ble varetektsfengslet søndag. Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) en han student i 20-årene og malaysisk statsborger.

Overvåkingskameraer skal ha fanget opp leiebilens bevegelser, men det som vakte mistenksomhet, var at det samtidig dukket opp ukjente radiosignaler. Dermed startet PST spionjakten.

De og Etterretningstjenesten har tidligere advart mot at Russland og Kina driver omfattende spionasje i Norge.

Politiet tror flere personer kan ha vært involvert. Det er foreløpig ikke kjent hvem studenten skal ha drevet etterretning til fordel for.

Gjorde signalutslag

Det var NRK som først meldte om pågripelsen. Mannen er siktet for å ha drevet med signaletterretning etter straffelovens paragraf 121. Den handler om innsamling av hemmelige opplysninger som «kan skade grunnleggende nasjonale interesser». Han erkjenner ikke straffskyld.

Mannen ble pågrepet av PST fredag kveld. Søndag ble han varetektsfengslet for fire uker med brev- og besøksforbud. De første to ukene skal han sitte i isolasjon.

Fengslingen ble blant annet begrunnet med frykten for at han kan reise til Malaysia hvis han blir løslatt, for å unngå å bli straffeforfulgt. Norge har ingen utleveringsavtale med Malaysia.

PST sier det er for tidlig å gå ut med hva som gjorde at de kom på sporet av ham.

– Men vi har gjort interessante beslag med tanke på at han er siktet for signaletterretning, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken til Aftenposten.

– Det dreier seg om dataenheter og teknisk utstyr.

Hva går mistanken ut på?

Signaletterretning innebærer å fange opp elektroniske signaler. Det kan være å avlytte telefonsamtaler, samle data fra mobiltelefoner, e-poster eller andre data. Det er ukjent hva slags signaletterretning mannen er siktet for.

En vanlig form for slik spionasje er mobilovervåking. Det skjer ved hjelp av falske basestasjoner og IMSI-catchere. Det sender ut sterke signaler, som lokker mobiltelefonene til å koble seg på spionenes sender.

En annen mulighet er å hacke seg inn på WiFi-anlegg for å stjele data eller innstallere spionprogrammer.

Bildet viser hva nederlandsk politi fant i bilen til russiske spioner. De ble tatt på fersken utenfor kontoret til Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen i Haag i 2018. Vis mer

For å drive slik signaletterretning mot regjeringskontorene, må den siktede mannen ha stoppet leiebilen over et visst tidsrom.

Hva slags utstyr kan ha blitt brukt?

Dersom PST skal kunne bevise at malaysieren har drevet spionasje, må de trolig finne utstyret han skal ha brukt. Ifølge kjennelsen jobber PST nå med å sikre flere tekniske enheter. Utstyr for signalspionasje får plass i en koffert.

Aftenposten brukte i 2014 avansert kontraetterretningsutstyr i Oslo. Da dokumenterte vi flere spor etter det som høyst sannsynlig var falske basestasjoner. Det førte til at PST skaffet nytt utstyr, som man tidligere ikke hadde.

Da mannen kjørte rundt Statsministerens kontor og Forsvarsdepartementet, skal dette ha gitt signalutslag i området, ifølge rapportene PST har lagt frem for domstolen.

Regjeringskontorene har i flere år hatt sikkerhetsutstyr som skal fange opp mistenkelige signaler.

– Redd og satt ut etter pågripelsen

– Vi vet ikke helt hva vi står overfor. Vi er i en innledende og sårbar fase av etterforskningen, sier Thomas Blom, politiadvokat i PST, til NRK.

Han sier at de er knappe med hva de går ut med nå, på grunn av faren for bevisforspillelse.

Mannen har ikke ønsket å forklare seg for PST. Ifølge hans forsvarer, advokat Aase Karine Sigmond, skyldes det at han var i dårlig form etter en «dramatisk» pågripelse.

– Han var såpass redd og satt ut etter pågripelsen – i tillegg til at han ikke fikk innsyn i sakens dokumenter – at han ikke var i stand til å forklare seg lørdag. Vi skal ta en ny runde på hvordan han stiller seg til avhør når han er blitt overført til fengselet, sier hun til NRK.

Politiet beskriver pågripelsen som «udramatisk». Men Sigmond fastholder overfor Aftenposten at mannen opplevde den som dramatisk.

Hun vil ikke svare på hvor han ble pågrepet, eller hvor eller hva han studerte. Sigmond viser til at mannen ikke har forklart seg ennå, og at hun har taushetsplikt. Av den grunn vil hun heller ikke kommentere at han kjørte rundt i en leiebil.

Politiet mener det er grunn til å tro at mannen vil kommunisere med andre involverte.

– Han har samtykket til fengsling fordi han ser at politiet har et behov for å avklare saken. Han ønsker at de skal etterforske, slik at han kan bli sjekket ut, sier forsvareren.

Ikke den eneste spionmistenkte

I fjor høst ble Mikhail Mikusjin pågrepet og siktet for grov etterretningsvirksomhet. Han utga seg for å være brasilianer og ble gjesteforsker ved Universitetet i Tromsø.

Men Mikusjin knyttes til den militære russiske etterretningstjenesten GRU. Hjemme hos ham fant PST 30 minnepinner, datamaskiner og mobiler. Han erkjenner ikke straffskyld.