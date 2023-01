Dramatisk utvikling i savnetsaken i Sør-Afrika: Mann mistenkt for drap på Marie Sæther Østbø

Onsdag 18. april 2018 forsvant Stavanger-kvinnen Marie Sæther Østbø i Sedgefield i Sør-Afrika. En navngitt mann er nå mistenkt for å ha drept 20-åringen.

Marie Sæther Østbø skulle bare bli igjen litt på stranden. Hun avtalte å møte reisefølget på en restaurant for å spise middag, men hun dukket aldri opp.

26.01.2023 14:23

STAVANGER AFTENBLAD: – Vi mener det er sannsynlighetsovervekt for at Østbø ble utsatt for noe kriminelt.

Det sier politiadvokat Anette Berger i Kripos til Stavanger Aftenblad.

