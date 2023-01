Arvid Sjødin trekker seg som Viggo Kristiansens advokat

Arvid Sjødin er ferdig som advokat for Viggo Kristiansen, bekrefter han. Den mangeårige forsvareren trekker seg som følge av stridigheter blant støttespillerne.

27.01.2023 12:11

– Jeg har sagt til Viggo at jeg ikke har kuttet ut ham, og at hvis han ønsker at jeg skal gjøre noe mer for ham, så må det gå via advokatene Gulstad og Meling. Da er jeg der. Men da må han trekke en grense mot støttegruppen, sier advokat Arvid Sjødin til NTB.

– Det er sånn sett ikke et brudd med Viggo, men et brudd med enkelte i den gruppen, sier Sjødin.

Advokat Bjørn André Gulstad kommer til å fortsette sammen med Brynjar Meling som Viggo Kristiansens advokater og jobber videre med erstatningskravet mot staten.

Brynjar Meling er partner i advokatfirmaet Sjødin, Meling & Co og har i mange år samarbeidet med Arvid Sjødin.

Bekrefter strid

Bjørn Andre Gulstad er ansatt i firmaet og spilte en hovedrolle da Borgarting lagmannsrett behandlet frifinnelsessaken til Kristiansen i fjor høst. Han bekrefter overfor NTB at han og Meling fortsetter arbeidet for Kristiansen på egen kjøl.

Sjødin bekrefter overfor NTB at opplysningene Nettavisen bringer fredag, om en konflikt mellom den tidligere forsvareren og en av støttespillerne til Kristiansen, er korrekte.

Det har over tid utviklet seg alvorlige stridigheter mellom ulike medlemmer i Kristiansens team.

Trakk seg torsdag

Torsdag toppet det seg med at Sjødin trakk seg som Kristiansens representant. Viggo Kristiansen selv ble orientert samme dag.

Sjødin har vært Kristiansens advokat i Baneheia-saken siden 2010. Kristiansen ble i 2002 dømt i lagmannsretten til 21 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak voldtektene og drapene i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. I desember 2022 ble han frikjent etter at saken ble gjenopptatt i 2021.