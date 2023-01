Soldat dømt for overgrep mot to kvinner og en mann i førstegangstjenesten

En soldat i førstegangstjenesten er dømt til to år og ti måneders fengsel for å ha forgrepet seg på tre medsoldater under en hyttetur. Nå kan saken ende i lagmannsretten.

Hordaland tingrett har dømt mannen for overgrep mot tre medsoldater.

24.01.2023 16:19

(BERGENS TIDENDE): Våren i fjor leide en tropp på 19 personer hytte i Øygarden i forbindelse med førstegangstjeneste på Haakonsvern.

Turen var privat arrangert, og gruppen skulle bli bedre kjent med soldater som hadde sluttet seg til troppen, skriver BT.no.

