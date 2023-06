Høyre: Regjeringen må på banen i Freia-saken. UD: Dette må bedriftene avgjøre selv.

Er det greit å spise Non-stop når Freias eierselskap tjener penger i Russland?

Freia-produkter er fortsatt tilgjengelige på Coop. Det er uklart om de vil fortsette å være der. Vis mer

Gjennom helgen har stadig flere selskaper og organisasjoner sagt at de skal slutte å selge Freia-produkter.

Årsaken? «Svartelisten» til ukrainske myndigheter. Der finner vi blant annet navnet Mondelez, som eier Freia. Mondelez har tre fabrikker i Russland og en omsetning i landet på rundt 14 milliarder kroner.

Ifølge selskapets årsrapport hadde Mondelez 2500 ansatte i Russland i fjor.

Se hvem som vil fjerne Freia-produkter litt lenger ned i saken.

Flere bedrifter, deriblant matvarekjeden Coop, etterlyser klare føringer fra regjeringen. Partiet Høyre gjør det samme.

– Myndighetene må gi retningslinjer og veilede norske virksomheter i håndteringen videre, sier Høyres næringspolitiske talsperson Linda Hofstad Helleland til NTB.

Norske myndigheter mener selskapene må finne ut av dette selv. Nærings- og fiskeridepartementet henviser til Utenriksdepartementet.

– Uavhengig av sanksjonene er det opp til den enkelte bedrift og organisasjon å gjøre egne etiske vurderinger for sin egen drift. Det er virksomhetens eget ansvar, skrev UD-talsperson Ragnhild Simenstad i en e-post til Aftenposten lørdag kveld.

Hun la til at både UD og Næringsdepartementet er åpne for å møte norsk næringsliv til et dialogmøte.

Foreløpig har disse selskapene pauset eller stanset salget av Freia-produkter:

SAS

Hotellkjeden Strawberry

Norwegian

Hurtigruten

Norges Fotballforbund (NFF)

Den Norske Turistforening (DNT)

Jernbaneselskapet SJ

Hotellkjeden Classic Norway Hotels

Elkjøp

Og disse selskapene sier at de vurderer å gjøre det samme:

Travel Retail Norway (driver taxfreebutikkene)

Togselskapet Vy

Norgesgruppen

Rema 1000

Coop

Har ikke bestemt seg

Isprodusent Hennig-Olsen bruker Freia-sjokolade i sine produkter. Selskapet skal møte Freia mandag.

– Vi følger saken nøye og skal ha et internt møte for å diskutere saken på mandag, sier administrerende direktør Paal Hennig-Olsen til NRK.

Norgesgruppen, med kjeder som Kiwi, Meny, og Joker, har ikke bestemt seg for hva de vil gjøre.

– Vi er i dialog med Mondelez og vi må gjøre en grundig vurdering før vi kan si noe mer. Utover det har vi ikke noe å tilføye nå, skriver kommunikasjonssjef Kine Søyland i en e-post til Aftenposten.

Norgesgruppen har bedt om dokumentasjon på at Mondelez ikke bryter sanksjonsregimet, har Søyland tidligere opplyst til NTB.

Oljefondet: Følger med

Det norske oljefondet, formelt kjent som Statens pensjonsfond Utland, eide ved årsskiftet aksjer i Mondelez til en verdi av 9,5 milliarder kroner. Det utgjør rundt én prosent av aksjene i selskapet. Året før var verdien av fondets aksjer rundt 7,5 milliarder kroner.

– Vi følger med på situasjonen. Vi har tidligere hatt dialog med selskapet om temaet, sier kommunikasjonssjef Line Aaltvedt til E24.

Oljefondet er aktive eiere i Mondelez. Ved siste generalforsamling i mai i år stemte blant annet fondet for et forslag om å bidra mer til å forhindre barnearbeid i kakaoproduksjon. Selskapets styre anbefalte å stemme mot.