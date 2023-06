Opposisjonen: Regjeringen må på banen i Freia-saken. UD: Dette må bedriftene avgjøre selv.

Er det greit å spise Non-stop når Freias eierselskap tjener penger i Russland?

Freia-produkter er fortsatt tilgjengelige på Coop. Det er uklart om de vil fortsette å være der.

11.06.2023 13:41 Oppdatert 11.06.2023 15:07

Gjennom helgen har stadig flere selskaper og organisasjoner sagt at de skal slutte å selge Freia-produkter.

Årsaken? «Svartelisten» til ukrainske myndigheter. Der finner vi blant annet navnet Mondelez, som eier Freia. Mondelez har tre fabrikker i Russland og en omsetning i landet på rundt 14 milliarder kroner.

Ifølge selskapets årsrapport hadde Mondelez 2500 ansatte i Russland i fjor.

Se hvem som vil fjerne Freia-produkter litt lenger ned i saken.

Flere bedrifter, deriblant matvarekjeden Coop, etterlyser klare føringer fra regjeringen. Partiet Høyre gjør det samme.

– Myndighetene må gi retningslinjer og veilede norske virksomheter i håndteringen videre, sier Høyres næringspolitiske talsperson Linda Hofstad Helleland til NTB.

Partiet Venstre er enig:

– I snart et år har vi bedt regjeringen komme på banen om dette. Norsk næringsliv må redusere og avslutte handelen med Putins Russland. Regjeringen må si klart og tydelig fra om de støtter boikotten, sier Alfred Bjørlo, partiets næringspolitiske talsmann.

Norske myndigheter mener selskapene må finne ut av dette selv. Nærings- og fiskeridepartementet henviser til Utenriksdepartementet.

– Uavhengig av sanksjonene er det opp til den enkelte bedrift og organisasjon å gjøre egne etiske vurderinger for sin egen drift. Det er virksomhetens eget ansvar, skrev UD-talsperson Ragnhild Simenstad i en e-post til Aftenposten lørdag kveld.

Hun la til at både UD og Næringsdepartementet er åpne for å møte norsk næringsliv til et dialogmøte.

Foreløpig har disse selskapene pauset eller stanset salget av Freia-produkter:

SAS

Hotellkjeden Strawberry

Norwegian

Hurtigruten

Norges Fotballforbund (NFF)

Den Norske Turistforening (DNT)

Jernbaneselskapet SJ

Hotellkjeden Classic Norway Hotels

Elkjøp

Og disse selskapene sier at de vurderer å gjøre det samme:

Travel Retail Norway (driver taxfreebutikkene)

Togselskapet Vy

Norgesgruppen

Rema 1000

Coop

Har ikke bestemt seg

Isprodusent Hennig-Olsen bruker Freia-sjokolade i sine produkter. Selskapet skal møte Freia mandag.

– Vi følger saken nøye og skal ha et internt møte for å diskutere saken på mandag, sier administrerende direktør Paal Hennig-Olsen til NRK.

Norgesgruppen, med kjeder som Kiwi, Meny, og Joker, har ikke bestemt seg for hva de vil gjøre.

– Vi er i dialog med Mondelez og vi må gjøre en grundig vurdering før vi kan si noe mer. Utover det har vi ikke noe å tilføye nå, skriver kommunikasjonssjef Kine Søyland i en e-post til Aftenposten.

Norgesgruppen har bedt om dokumentasjon på at Mondelez ikke bryter sanksjonsregimet, har Søyland tidligere opplyst til NTB.

Oljefondet: Følger med

Det norske oljefondet, formelt kjent som Statens pensjonsfond Utland, eide ved årsskiftet aksjer i Mondelez til en verdi av 9,5 milliarder kroner. Det utgjør rundt én prosent av aksjene i selskapet. Året før var verdien av fondets aksjer rundt 7,5 milliarder kroner.

– Vi følger med på situasjonen. Vi har tidligere hatt dialog med selskapet om temaet, sier kommunikasjonssjef Line Aaltvedt til E24.

Oljefondet er aktive eiere i Mondelez. Ved siste generalforsamling i mai i år stemte blant annet fondet for et forslag om å bidra mer til å forhindre barnearbeid i kakaoproduksjon. Selskapets styre anbefalte å stemme mot.