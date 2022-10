Medlemmer i nynazistisk organisasjon pågrepet i Oslo sentrum

Mellom 30 og 40 personer er anholdt i forbindelse med en markering holdt av den nasjonalsosialistiske gruppa Den nordiske motstandsbevegelsen i Oslo sentrum.

Lørdag ble det et sammenstøt mellom politiet og medlemmer av Den nordiske motstandsbevegelsen.

29. okt. 2022 16:06 Sist oppdatert nå nettopp

Grunnen er at gruppen nektet å følge politiets føringer under en demonstrasjon utenfor Stortinget, skriver VG. arrow-outward-link

– Det er i utgangspunktet lov til å ha en slik markering, men vi dro ned for å gi noen føringer. De nektet å forholde seg til disse føringene og fortsatte å bevege seg i bybildet. Det førte til at politiet måttet pågripe flere personer, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen til avisen.

Flere av deltagerne skal skal være fra Sverige og Danmark, ifølge Filter Nyheter. Den nordiske motstandsbevegelsen er en nynazistisk organisasjon.

– Det var ganske dramatisk fordi vi jobbet med mye ressurser for å hindre konfrontasjon mellom flere meningsmotstandere, sier Gulbrandsen til Nrk. arrow-outward-link

Tootalt var det cirka 50 demontranter, de beveget seg runt i sentrum med flagg og megafon før de ble stoppet av politiet. Da ble det et sammenstøt mellom politiet og demonstrantene. Flere av demonstrantene ble lagt i bakken og anholdt på stedet.

– Vi er i ferd med å transportere folk inn, men det tar noe tid siden det er en såpass stor gruppe, sier Gulbrandsen til VG.

Opptøyene skjedde like i nærheten av en pågående varslet demonstrasjon med flere hundre deltagere mot det iranske diktaturet.

– Det ser ut som det er unge mennesker, i alle fall de som står der nå. Når jeg ser reaksjonen til folk her nå virker ikke folk utrygge. Jeg føler meg trygg, i alle fall med politiet som sørger for at det ikke eskalerer noe ytterligere, sier Famara Sonko som er vitne til sammenstøtet mellom politiet og demonstrantene.