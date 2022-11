Faktisk.no: Satelittbilder viser at Russland har plassert ut fly med hypersoniske missiler i Belarus

Russland har ifølge britisk etterretning flyttet et av sine mest slagkraftige luftvåpen til Belarus. Kinzjal-missilet har en rekkevidde på 2000 kilometer og kan fly 10 ganger lydens hastighet.

Tre MiG-31K var synlige på bakken på Machulishchi-flybasen sør for Minsk mandag klokken 09.41 norsk tid.

20 minutter siden

(Faktisk.no arrow-outward-link ): Ferske satellittbilder som Faktisk Verifiserbar har hentet hos Planet Labs viser tre russiske MiG-31K-fly på bakken på Machulishchi-flybasen sør for Minsk mandag klokken 09.41.

Belarus har ikke slike fly selv.

De samme flyene kan også ses på et satellittbilde fra formiddagen 18. oktober.

Det britiske Forsvarsdepartementet opplyste tirsdag morgen om russernes utplassering av flyene og Vladimir Putins beryktede supervåpen i en brief om krigen i Ukraina.

Her blir det vist til et satellittbilde fra 17. oktober som skal vise to av flyene på flyplassen:

Det blir også påpekt at det skal befinne seg en beholder like ved flyene, som skal samsvare med de beholderne som brukes til å transportere Kinzjal-missiler.

Det britiske forsvarsministeriet opplyser at Russland har benyttet seg av Kinzjal-missilene siden 2018, og at missilet tidligere har blitt brukt i krigen i Ukraina.

Men det er aller første gang man dokumenterer at de nå er plassert ut i Belarus.

Dette må ifølge det britiske forsvaret ses på som et varsel fra Russland til Vesten om at Belarus nå er stadig mer involvert i krigen i Ukraina.

Et MiG-31K-fly med Kinzjal-missilet festet i buken.

Det samme missilet ble også plassert ut av Russland i Kaliningrad i august. Det russiske forsvarsdepartementet gikk da ut med bilder av flyene og missilene. Også det ble omtalt som et kraftig signal til vestlige land i forbindelse med opptrappingen av krigen i Ukraina.

Kinzjal, som oversatt til norsk betyr dolk, er et åtte meter langt hypersonisk og ballistisk missil. Det ble offisielt presentert av Vladimir Putin i mars 2018, og kan nå en hastighet på hele 12.350 kilometer i timen. Det er ti ganger lydens hastighet.

Det kan utstyres både med konvensjonelle stridshoder og atomstridshoder.

Tre MiG-31K var til stede på flyplassen sør for Minsk 18. oktober.

Norges forrige etterretningssjef, Morten Haga Lunde, advarte mot missilet og trusselen det utgjør mot landet vårt i sin årlige tale til Oslo militære samfund i 2020. Da var det rapportert at missilet var plassert ut på fly på Olenja-basen sør for Murmansk.

– Vi har observert flytester av det luftleverte ballistiske missilet Kinzjal. Våre beregninger viser at dersom dette missilet skytes ut fra et fly over Kola, vil varslingstiden – gitt at vi detekterer aktiviteten – være cirka 40 minuter fra flyets avgang til missilets nedslag i et mål i Norge, sa Morten Haga Lunde ifølge TV 2. arrow-outward-link

Han omtalte bruken av våpentypen som en omgåelse av tidligere nedrustningsavtaler mellom Vesten og Russland.

Denne artikkelen er laget av Faktisk Verifiserbar arrow-outward-link . Faktisk Verifiserbar består av reportere, researchere og faktasjekkere fra ulike medier i hele Norge som jobber sammen for å verifisere visuelt innhold og historier fra den pågående krigen i Ukraina.