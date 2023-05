Væpnet aksjon på Aker Solutions på Stord - skudd løsnet

Mann forsøkte å løpe fra politiet, men ble innhentet. Varselskudd ble løsnet, før politiet brukte strømpistol.





05.05.2023 08:34 Oppdatert 05.05.2023 08:47

Politiet rykket fredag morgen ut til en adresse på Stord med flere patruljer «for å få kontroll på utagerende mann», meldte de på Twitter ved 07.40-tiden.

Operasjonsleder Roger Litlatun i Sørvest politidistrikt sier at det er blitt løsnet skudd i forbindelse med aksjonen.

Først et varselskudd, deretter med strømpistol for å få kontroll på mannen.

Basketak

Litlatun forteller at politiet rykket ut i forbindelse med en ordensforstyrrelse. Det skjedde på en av innkvarteringsleirene til Aker Solutions.

– Da patruljen kom frem, gikk mannen mot patruljen, og det ble et basketak. I denne forbindelse ble en polititjenesteperson skadet i hodet, sier Litlatun.

Ifølge politiet er ikke polititjenestepersonen alvorlig skadet. Vedkommende ble tilsett av ambulanse på stedet.

Gjerningspersonen stakk deretter av, ifølge Litlatun.

– Det ble da kalt ut flere patruljer, og politiet bevæpnet seg, sier operasjonslederen.

Innkvarteringsleir

Mannen ble lokalisert.

– Han forsøkte å løpe, men ble innhentet. Det ble løsnet ett varselskudd, og deretter brukt strømpistol for å få kontroll på mannen, sier Litlatun.

Operasjonslederen hadde ved 08.30-tiden ikke flere opplysninger. Han kunne heller ikke svare på om mannen har noen tilknytning til Aker Solutions på Stord.

Fullt mobilisert

Politioverbetjent Dag Vidar Nordhus på Stord opplyste tidligere fredag morgen at det var en pågående situasjon.

– Det er en væpnet aksjon nede på Aker Solutions, sa Nordhus.

Like etter meldte politiet at de hadde fått kontroll på personen. Han forsøkte å løpe fra politiet, men ble innhentet.

President og CEO Kjetel Digre i Aker Solutions sa at de var informert og involvert.

– Vi er fullt ut mobilisert i alle kanaler for å sørge for at dette blir kontrollert. Men jeg har ikke noen mer informasjon om dette nå.

Bekreftet skudd

Da BT snakket med han hadde politiet akkurat sendt ut melding om at personen var tatt kontroll om.

– Da vet du mer enn meg. Jeg fikk akkurat informasjon om at skudd ble løsnet, sa Digre.

Kommunikasjonssjef Odd Naustdal i Aker Solutions forteller til BT at det har vært en aksjon i en av innkvarteringsleirene til Aker Solutions.

– Basert på informasjonen vi har fått kan vi bekrefte at det ble løsnet skudd, svarte Naustdal til BT fredag morgen.