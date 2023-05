Regjeringen legger ned Direktoratet for e-helse

Nå skal det omstridte direktoratet slås sammen med Helsedirektoratet.

Direktoratet for e-helse holder til på Skøyen i Oslo.

11.05.2023 15:20 Oppdatert 11.05.2023 15:32

Det er i revidert nasjonalbudsjett regjeringen varsler at Direktoratet for e-helse skal avvikles og slås sammen med Helsedirektoratet. Direktoratet har i dag et helhetlig ansvar for digitaliseringen av norsk helsevesen.

– Resultatet ble ikke som vi ønsket, så ærlig må jeg være i dag, sier direktør Mariann Hornnes i direktoratet.

Direktoratet for e-helse ble opprettet i 2016. Det har vært omstridt og fått mye kritikk. Dagens helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har vært blant de fremste kritikerne.

Mye kritikk

I 2020 avslørte Aftenposten rolleblanding og massiv konsulentbruk i strid med regelverket. Da kalte Kjerkol saken «en farse».

Arbeidet med direktoratets mest ambisiøse digitalsatsing, det såkalte Én innbygger – én journal, Én innbygger – én journal,Én innbygger – én journal skal sørge for at nødvendige helseopplysninger følger deg og meg gjennom hele pasientforløpet. Ambisjonen ble lagt frem av daværende helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) i 2012. har fått massiv kritikk av Riksrevisjonen.

Regjeringen satte i fjor foten ned for det største delprosjektet etter at det var brukt en halv milliard kroner.

– Regjeringen setter nå punktum for et tiår med en meget mislykket digitaliseringspolitikk i helsesektoren, som startet med daværende helseminister Gahr Støre, ble fullført av Høie og som nå stanses av Kjerkol, sier Tarje Bjørgum. Han er fagleder for helsepolitikk i Abelia. Abelia.Abelia er landsforeningen i NHO for kunnskaps- og teknologi-virksomheter. Den organiserer ca. 2.800 virksomheter med over 63.000 årsverk.

– Feilslåtte forsøk på digitalisering

Direktoratet har blant annet fått mye kritikk for å satse på svært tunge og ambisiøse prosjekter, fremfor å bygge ut digitale løsninger stegvis.

– Vi har flere leger og sykepleiere enn noe annet land, men sløser de bort på papirbaserte systemer og feilslåtte forsøk på digitalisering. Stikk i strid med alle råd fra næringslivet om å sette krav, ta steg for steg, og bruke innovasjonskraften i norsk e-helse-næring til å skape en best mulig offentlig helsetjeneste, sier Bjørgum.

Direktoratets ledelse skriver i en pressemelding at de nå vil bruke tid på å sette seg inn i hva beslutningen innebærer på kort og lang sikt. Direktoratet hadde 229 ansatte i utgangen av 2022.

– I direktoratet har vi dyktige ansatte med fagkompetanse som er svært viktig for digitaliseringen av Helse-Norge. Denne verdifulle kompetansen skal vi fortsette å bruke for å skape et enklere Helse-Norge, sier Hornnes.