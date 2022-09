Gladnyhet for klima: Avskogingen i Indonesia er rekordlav

Ett år etter at Indonesia uventet sa opp skogavtalen med Norge, inngår de to landene nytt samarbeid. Norge vil betale flere milliarder for bevaring av regnskog.

Signeringen av den nye milliardavtalen ble markert ved at klima- og miljøminister Espen Barth Eide og Indonesias miljø- og skogminister Siti Nurbaya Bakar plantet mangrovetrær.

12. sep. 2022 12:22 Sist oppdatert nå nettopp

Indonesia har de siste seks årene klart å redusere tapet av regnskog kraftig. Avskogingen er nå på sitt laveste nivå på 20 år.

Det er godt nytt for klimaet.

Regnskogen suger opp og binder enorme mengder CO₂. Det er helt essensielt å bevare disse for å begrense den globale oppvarmingen til maks to grader.

Regnskogene i Indonesia er verdens tredje største og dekker et område på størrelse med Spania og Frankrike. Landet har også viktige områder med torvmyrer, som også lagrer store mengder av klimagassen.

Mer skog får stå

Men frem til for få år siden ble skog og myr hugget og drenert i høyt tempo for å gi plass til plantasjer. Regnskog ble erstattet av palmer til palmeoljeindustrien. Og det ble plantet andre hurtigvoksende trær til papir- og tømmerindustrien.

Det har ført til enorme klimagassutslipp. Plantasjeskog er mye mindre effektiv som CO₂-lager og -støvsuger enn regnskog.

Men nå har altså avskogingen bremset kraftig opp.

Regnskoghuggingen er redusert med 90 prosent fra 2014 til 2020. Det skriver Klima- og miljødepartementet i en pressemelding. I 2014 forsvant rundt 10.000 kvadratkilometer regnskog. Seks år etter var tapet redusert til drøyt 1100 kvadratkilometer.

Vil gjøre skogen til «støvsuger»

– Indonesia er en global leder i å redusere avskoging, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Han sier dette er et viktig bidrag til å kutte verdens klimagassutslipp og bevare naturmangfold.

– Vi er stolte av å inngå et nytt partnerskap for å støtte Indonesias imponerende resultater og ambisiøse planer, sier han videre.

Indonesia har satt seg som mål å gå fra å være en utslippsversting til å bli en viktig «CO₂-støvsuger». Det skal de gjøre ved å redusere avskogingen. Samtidig vil de restaurere ødelagte områder med torvmyr, regnskog og mangroveskoger.

På sikt er målet at skogene skal suge opp 140 millioner tonn mer klimagasser enn de slipper ut hvert år. Det omtrent tre ganger så mye som Norges årlige utslipp.

Den nye avtalen inkluderer også restaurering av mangroveskog. Disse er også viktige CO₂-lagre. I tillegg beskytter de Indonesias kyster mot oversvømmelser og erosjon.

Avbrøt årelangt samarbeid

Norge vil i første omgang betale Indonesia 550 millioner kroner for redusert avskoging i 2016–2017. Betalinger for de neste årene vil bli gjort når Indonesias rapporter er kontrollert av en uavhengig tredjepart.

Norge har hatt samarbeid med Indonesia om skogbevaring siden 2010, da de to landene skrev under sin første avtale. Norge lovet da å bidra med opp til syv milliarder kroner hvis Indonesia klarte å redusere avskogingen.

Så langt har Norge betalt landet rundt en milliard kroner for å få på plass systemer som gjør landet bedre rustet til å overvåke og ta vare på regnskogen. Nå begynner altså resultatene å komme. Men i fjor høst sa Indonesia uventet opp avtalen.

Ville ha mer kontroll over pengene

Det var Indonesia som valgte å si opp avtalen med Norge. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide sier misnøyen gikk på at landet hadde liten egen kontroll over hva pengene skulle brukes til. I tillegg opplevdes støtten til noen organisasjoner internt i landet som noe partipolitisk.

I den nye avtalen skal Norge betale for oppnådde resultater med å redusere avskoging. Pengene betales inn til Indonesias miljøfond, og landet bestemmer selv hva pengene skal brukes til.

– Nå er vi «back on track», og Indonesia er like glade som Norge for at avtalen er på plass igjen, sier Eide.

Store skogsområder i fare

Den nye avtalen er et lysglimt i arbeidet for å bevare verdens regnskoger. For de siste årene har det kommet mange dårlige nyheter.

I Brasil, som har verdens største områder med regnskog, har utviklingen gått feil vei. Her vil president Jair Bolsonaro åpne for gruvedrift i verdifulle skogområder. Avskogingen har skutt i været.

Også i verdens nest største regnskogland, Kongo, er skogen under press. I høst annonserte landets regjering at det vil åpne store skogområder for oljeutvinning.