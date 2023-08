I tre år lot politiet mulige bevis ligge og støve. Så henla de saken «på bevisets stilling».

STAVANGER (Aftenposten): Andre myndigheter brukte store ressurser på å bekjempe næringslivslederen. Men politiet lot PC-er med mulige bevis ligge i en kjeller.

Publisert: 16.08.2023 Oppdatert: 16.08.2023 21:38

Kortversjonen Arvydas Zymantas har gjentatte ganger har brutt arbeidsmiljøloven og skatteloven.

Flere av byggeselskapene hans har gått konkurs på bakgrunn av ubetalte skattekrav på om lag én million kroner.

Myndighetene har forsøkt å stoppe ham, men politiet har ikke fulgt opp mulige beviser som lå på tre PC-er, ifølge advokat Flemming M. Karlsen. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

I en serie artikler har Aftenposten avslørt næringslivsaktører som myndighetene prøver å stoppe. De har laget en liste på 1047 personer. Disse er definert i en såkalt risikogruppe.

I dag kan Aftenposten avdekke hvordan politiet håndterte én av dem.

Dokumenter viser at Arvydas Zymantas (42) i en årrekke har brutt arbeidsmiljøloven og skatteloven. I perioden fra 2019 til 2021 hadde litaueren konkurskarantene konkurskaranteneKonkurskarantene er et virkemiddel for å hindre personer i å starte nytt selskap, eller påta seg nye roller som for eksempel daglig leder, styreleder, styremedlem eller varamedlem, i den perioden de er i karantene..

Både Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og andre tilsynsaktører har bestemt at han skal bekjempes.

Han har vært involvert i flere selskaper. Data viser at Arbeidstilsynet har hatt en helt spesiell form for tilsyn med selskapene hele ni ganger. Slike tilsyn har som formål å bekjempe firmaer som drives av personer som har vist en gjentatt evne og vilje til å bryte norsk lov.

Senest i juni gikk nok et byggeselskap som Zymantas har hatt en rolle i konkurs. Grunnen var ubetalte skattekrav på snaut 1 million kroner.

Men lenge før det fikk politiet tips om tre PC-er som skulle være fulle av beviser på hvordan litaueren har operert.