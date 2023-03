Politiets trusselvurdering: Svenske gjenger er blitt synlige i Norge

Mer kjøp av kriminelle tjenester i kriminelle nettverk, vold mellom kriminelle gjenger og svenske gjengkriminelle. Her er politiets trusselvurdering for 2023.

Her legges politiets trusselvurdering for 2023 frem.

14.03.2023 11:55 Oppdatert 14.03.2023 12:42

I politiets trusselvurdering står det om særlige alvorlige kriminelle trusler og hvordan de vil utvikle seg. Truslene som omtales, velges ut etter hvor alvorlige de er, hvor omfattende kriminaliteten er i disse områdene og hvor veien går videre.

– God kunnskap om årsaker til kriminalitet og uønskede hendelser, er viktig for å forebygge dem, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i innledningen til trusselvurderingen.

Vuderingen er et viktig bidrar for å planlegge politiets arbeid fremover, ifølge Bjørnland.

Svenske gjengkriminelle og organisert kriminalitet

Årets trusselvurdering vier stor oppmerksomhet til kriminelle nettverk og gjengkriminelle. Når det gjelder sistnevnte skriver politiet at denne kriminaliteten stort sett er knyttet til storbyer og det sentrale østlandsområdet. I rapporten står det blant annet:

«Det siste året har aktiviteten fra svenske gjengkriminelle på norsk jord blitt synlig.»

– Det at vi ser et samarbeid mellom norske og svenske kriminelle, er bekymringsfullt. Svenske gjenger har en bekymringsfull voldskapasitet, og det gjør noe med dynamikken i norske gjenger, sier Kripos-sjef Kristin Kvigne.

Ifølge rapporten skal blant annet svenske gjengkriminelle ha utført voldsoppdrag i Norge.

– Når det gjelder gjengene på østlandsområdene, ser vi at uroen er preget av konfliktlinjer knyttet til kjøp og salg av narkotika og geografisk kontroll.

Når det gjelder andre kriminelle nettverk skriver rapporten at markedet for kjøp og salg av kriminelle tjenester har fått økt utbredelse i de kriminelle nettverkene. Politiet mener at denne shoppingen av kriminelle tjenester øker handlingsrommet til etablerte nettverk.

I rapporten står det også at flere bakmenn og sentrale aktører innen organisert kriminalitet styrer denne virksomheten fra utlandet.

Det står blant annet også:

«Det er meget sannsynlig at kriminelle nettverk som styres av aktører i utlandet vil dominere markedet for innførsel av narkotika.»

Dette sier politiet om kriminalitetsbildet 2023:

I rapporten står det blant annet at:

markedet for kjøp og salg av kriminelle tjenester har fått økt utbredelse blant kriminelle nettverk.

flere bakmenn og sentrale aktører innen organisert kriminalitet styrer virksomheten i Norge fra utlandet.

politiet forventer voldshendelser med potensielt dødelig utfall på grunn av interne gjengoppgjør i 2023.

aktiviteten fra svenske gjengkriminelle i Norge er blitt mer synlig.

flere kriminelle MC-gjenger later til å være på fremmarsj.

løsepengevirus rettet mot bedrifter og virksomheter er, av politiet, ansett som den største kriminelle trusselen mot IKT-sikkerhet og digital infrastruktur.

vold begått av personer med alvorlig psykiske lidelser er en vedvarende alvorlig kriminell trussel. Dette gjelder for alle politidistrikter i landet.

at det kan bli flere bedrageri og hvitvasking med utspring i kryptovaluta.

de ser flere lovbrudd i leveringsbransjen med svart arbeid og flere andre økonomiske lovbrudd. Budet er ofte organisert som enkeltmannsforetak, som gjør ansvaret for utsender mindre, ifølge Økokrimsjefen Pål Lønseth.

– Komplisert

Politiet mener at krigen i Ukraina har komplisert trusselbildet på nett, men skriver at den foreløpig har i liten grad påvirket kriminalitetsbildet i Norge.

Høy norsk økonomisk velstand gjør Norge til et fortsatt attraktivt mål for ulike kriminelle aktører, ifølge trusselvurderingen.

– Vi forventet at kriminelle nettverk som styres fra utlandet, vil dominere markedet for innførsel av narkotika, sier Kripos-sjef Kristin Kvigne.

Politiet tror også at vold fra personer med alvorlig psykiske lidelser vil skje hyppigere fremover. Dette kan eksempelvis ramme partner, familie, personer i det offentlige rom eller offentlig ansatte, ifølge Kripos-sjefen.