Politimann tiltalt for vold, risikerer flere års fengsel. Nå starter rettssaken.

Overvåkingsvideo fra stedet viser at politimannen slår to personer flere ganger. Han mener det var nødvendig i situasjonen.

En video på Dagbladet viste hva som skjedde i minuttene på Kongsberg.





28.06.2023 08:40 Oppdatert 28.06.2023 09:50

Den tiltalte politimannen kommer til å erkjenne at han har slått fornærmede både med knyttet neve og teleskopbatong, og at han har sprayet med pepperspray. Det sa politimannens forsvarer John Christian Elden under sin innledning.

Han nekter likevel straffskyld.

– Utøvelsen av makt kan fremstå som brutalt, og er i mange tilfeller brutalt, samtidig som det er nødvendig, sa Elden.

Videre viste Elden frem en kniv og et slagvåpen som Kevin Simensen skal ha hatt på seg under hendelsen.

Hendelsesforløpet

Simensen ble lagt i bakken og slått gjentatte ganger med knyttet neve og batong. Han ble også sprayet med pepperspray. En overvåkingsvideo fra stedet publisert av Dagbladet, viser at Simensen ble slått minst 21 ganger, ifølge Aftenpostens gjennomsyn. I tiltalen heter det at kroppskrenkelsen skal ha skjedd uten foranledning.

– Det har gitt meg veldig mange uventede utfordringer i hverdagen. Det blir mange angstanfall og panikk, sa Simensen til Aftenposten i april.

Videoen viser at den tiltalte også slo Simensens kamerat Kristian Pablo Teigen to ganger med batong. Dette til tross for at han etterkom et pålegg om å trekke seg unna, ifølge tiltalen.

– Vi sitter bare igjen med masse spørsmål og usikkerhet rundt makten politiet har. At de som skal ta vare på oss, kan gjøre noe sånt, sa Teigen til Aftenposten i april.

Det sentrale vurderingstemaet

Spørsmålet er altså ikke om det ble utøvet vold, men om maktbruken var innenfor det politiet har lov til.

– Til forskjell fra folk flest har politiet lov til å bruke makt i tjenestehandlingen. Men maktbruk i politiet er strengt regulert, sier aktor i innledningsforedraget.

– Politilovens sier at bruk av fysisk makt må være nødvendig, forholdsmessig og forsvarlig for å være lovlig, fortsetter hun.

Aktor sier at hvorvidt disse vilkårene var oppfylt eller ikke, er det helt sentrale vurderingstemaet i saken.

– Det er imidlertid ikke automatikk i at ulovlig bruk av vold fra politiet skal straffes. Polititjenestepersoner i krevende situasjoner har et spillerom for å gjøre feil, påpeker aktor.

Slik så Kristian Pablo Teigens venstre lår ut etter å ha blitt slått med batong.

Slettet mobilbevis

I etterkant av hendelsen ble en annen politibetjent etterforsket for å ha slettet en video fra mobilen til en person som var til stede. I mai i år offentliggjorde Spesialenheten at de fant det bevist at mannen gjorde dette.

Denne handlingen mente Spesialenheten ikke var bevisforspillelse, men «grovt brudd på en tjenesteplikt». For dette ble han ilagt et forelegg på 12.000 kroner.

Da saken ble avgjort i mai i år, sa Marius Dietrichson til Aftenposten at folk flest kunne risikert ubetinget fengselsstraff om de ødela eller forfalsket bevis eller dokumentasjon.

Han leder forsvarsgruppen i Advokatforeningen:

– Hvis det danner seg en oppfatning om at politiet ikke bare kan begå kriminalitet, men attpåtil dekker det til. Da står vi borgere helt uten beskyttelse, sa han den gang.