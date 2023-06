Norsk politi trodde i mars at Bhatti skulle være i Norge ved påsketider. Nå kan det ta over ett år.

Ett år etter masseskytingen i Oslo sentrum sitter Arfan Bhatti fremdeles i varetekt i Pakistan. Hans advokat sier at Bhatti tidligst vil komme til Norge neste år.

Arfan Bhatti har siden april møtt i pakistansk rett iført håndjern. Retten skal vurdere om han skal utleveres til Norge. Hittil har det vært lite fremdrift i saken.

I midten av mars ble det internt i politiet kommunisert at det var forhåpninger om at det kunne være snakk om en utlevering av Arfan Bhatti «rundt påsketider». Det meldte Nettavisen. Omtrent på samme tidspunkt kunne også VG melde om at det kan være sannsynlig å få til en utlevering innen relativt kort tid.

Fakta Masseskytingen i Oslo Natt til lørdag 25. juni skjøt og drepte Zaniar Matapour to personer og skadet flere andre. Angrepet skjedde utenfor utestedene Pers på hjørnet og London pub. Saken etterforskes som en terrorsak. PST tror at skeive var målet for masseskytingen og vurderte tidlig skytingen som en ekstrem islamistisk terrorhandling. En av politiets hypoteser er at det var et angrep rettet mot homofile. 25. juni skulle den årlige Pride-paraden arrangeres. Fire personer er siktet i saken. I tillegg til Matapour er Arfan Bhatti og to andre menn siktet. Matapour er siktet for selve skytingen, mens de tre andre er siktet for å ha medvirket til angrepet. Saken er fremdeles under etterforskning. Bhatti var i Pakistan da angrepet fant sted og sitter i varetekt der. Nå jobbes det for å få ham til Norge. Vis mer

Denne helgen er det ett år siden terrorhandlingen i Oslo fant sted. Fire menn er siktet i saken som etterforskes som en terrorsak. Bhatti var i Pakistan da skuddene ble løsnet og er siktet for medvirkning. Han ble pågrepet i Pakistan i september i fjor. Han sitter fremdeles i pakistansk varetekt og er begjært utlevert til Norge.

Arfan Bhatti (til venstre) sitter nå i pakistansk varetekt. Bildet ble tatt kort tid etter at han kom til Pakistan i juni i fjor. Zaniar Matapour er siktet for selve skytingen i Oslo i fjor sommer.

Nå har det gått ytterligere tre måneder siden politiet var optimistiske med tanke på utlevering. Siden har ingenting tydet på en snarlig utlevering. Snarere tvert imot.

Bhatti ble formelt pågrepet 14. april. Siden er han blitt fremstilt i pakistansk rett en gang i uken der saken om utlevering behandles. Ingen av rettsmøtene har vart i stort mer enn to timer. Enkelte rettsmøter er blitt utsatt. Det tok to måneder før advokater fra begge sider ble enige om vitneførsel i saken. På grunn av id-feiring blir det ikke nytt fengslingsmøte neste uke. Torsdag ble han fengslet på nytt i to uker.

– Avgjørelsen i saken som handler om utlevering, vil tidligst komme i midten av august. Saken blir trolig anket til lagmannsretten. Der vil behandlingen ta minst et halvt år. Og hvis saken havner i høyesterett, vil det ta ytterligere seks måneder. Da vil en rettskraftig avgjørelse tidligst være klar neste sommer, sier Zia ur Rehman.

Han er Bhattis pakistanske forsvarer.

Advokat Zia Ur Rehman snakket med Aftenposten rett etter fengslingsmøte tirsdag. Han mener at Arfan Bhatti ikke har sendt meldingene som politiet kobler til ham.

Rehman er likevel redd for at politikerne skal blande seg inn og sørge for at saken blir prioritert, og at Bhatti blir utlevert til Norge. Bakgrunnen er denne: Da Pakistans viseutenriksminister var i Norge for tre uker siden, ble Bhattis utlevering et tema i møte med norske myndigheter.

– Jeg har en reell frykt for at Norge vil presse Pakistan for å få Bhatti utlevert, sier Rehman.

Utenriksdepartementet bekrefter at dette var ett av flere temaer på møtet, og henviser til politiet for ytterligere kommentarer.

Ønsker bevisopptak i Pakistan

Advokat Sigurd Klomsæt er bistandsadvokat for 15 fornærmede. Han er på vegne av de fornærmede lei av å vente på Bhatti. Nå ønsker han bevisopptak i Pakistan. I praksis betyr det at representanter fra aktoratet og forsvaret reiser til Pakistan for å avhøre ham der.

– Saken må opp i retten innen rimelig tid. Derfor krever jeg et bevisopptak av Bhatti i Pakistan. På denne måten kan man sikre hans forklaring, sier Klomsæt.

Advokat Sigurd Klomsæt vil ha bevisopptak i Pakistan. Dette for å sikre Arfan Bhattis forklaring.

Han har også bedt om at saken forhåndsberammes. Det betyr at det blir satt av tid til saken i retten før tiltalen er tatt ut.

– Hva tenker du om at Bhatti ennå ikke er i Norge?

– Jeg har inntrykk av at politiet hadde opplysninger som kunne tyde på det den gang. For da var ikke spørsmålet om han kommer, men når han kommer. Så har nok dette endret seg i ettertid.

To gjester på utestedet Per på hjørnet ble drept da en person skjøt mot dette utestedet og London Pub. Norsk-iranske Zaniar Matapour (43) ble lagt i bakken av publikum kort tid etter skytingen, og han er nå siktet for terror.

Elden: Bhatti har ikke forklaringsplikt

Advokat John Christian Elden, Bhattis forsvarer i Norge, sier Bhatti er siktet i Norge og ikke har plikt til å forklare seg. Han legger til at bevisopptak i Pakistan i andre saker har tatt rundt ett år å få til, på grunn av byråkratiet.

– Så før vi bruker ressurser på å organisere reise til Pakistan om ett års tid, bør det heller avklares om han er villig til å forklare seg. Før han tar stilling til det, skal han lese gjennom straffesakens dokumenter så han er forberedt, sier Elden.

Han tviler på at Bhatti blir utlevert, men sier at det avgjøres av pakistanske domstoler og regjering, som begge da må akseptere det.

– Han vurderer om han skal reise til Norge etter at rettsprosessene i Pakistan er avsluttet, og de kommer til at han ikke skal utleveres. Han benekter å ha noe straffansvar, men føler seg forhåndsdømt.

Respekterer prosessen i Pakistan

Politiadvokat Ingvild Myrold sier i dag at politiet ikke har konkret informasjon om når Bhatti vil returnere til Norge.

– Vår oppfatning er at det er god fremdrift i utleveringsprosessen, sier Myrold.

– Hvorfor tar utlevering av Bhatti så lang tid?

– Politiet opplever at det er et godt samarbeid mellom norske og pakistanske myndigheter. Vi registrerer at saken nå behandles i retten, og vi respekterer prosessen som pågår, svarer hun.

Hun legger til at etterforskningen pågår med styrke.

– Er det aktuelt med bevisopptak i Pakistan?

– Som politiet tidligere har uttalt, så er det sendt en rettsanmodning til Pakistan, hvor politiet har anmodet om flere etterforskningsskritt. Av hensyn til etterforskningen ønsker vi ikke å dele detaljer om hvilke etterforskningsskritt vi ønsker å gjennomføre, sier Myrold.