Ytterligere to pågrepet etter skytingen i Oslo sentrum

Oslo politidistrikt pågrep i går to menn for medvirkning til skytingen i Oslo 25. juni. Begge er siktet for medvirkning til terrorhandling.

To personer ble drept og flere skadet i skyteepisoden i Oslo sentrum i juni. Søndag pågrep politiet ytterligere to personer for medvirkning.

26. sep. 2022 11:27 Sist oppdatert 22 minutter siden

Personene ble pågrepet i Oslo søndag.

Den ene mannen er i 40-årene og har somalisk statsborgerskap. Den andre mannen er i 30-årene og har norsk statsborgerskap. Begge mennene er kjent for politiet fra tidligere. De er begge bosatt i Oslo.

Mannen i 40-årene representeres av advokat Victoria Holmen. Han blir fremstilt for varetektsfengsling i dag eller i morgen.

Mannen i 30-årene representeres av advokat Øyvind Bratlien. Siktede har samtykket til varetektsfengsling og at fengslingsspørsmålet behandles skriftlig

Gårsdagens pågripelser betyr at det nå er totalt fire personer som er siktet etter skytingen i Oslo 25. juni.

Tre av personene er pågrepet, mens den fjerde personen, Arfan Bhatti, er internasjonalt etterlyst. Det var fredag at politiet offentliggjorde at Bhatti er siktet i saken.

Politiet mener fortsatt at Bhatti befinner seg i Pakistan. For å sørge for et best mulig samarbeid med pakistanske myndigheter, var tjenestepersoner fra Oslo politidistrikt i Pakistan for kort tid siden.

– Vi er forberedt på at de rettslige prosessene i Pakistan tar tid og at det i så måte er vanskelig å stadfeste når Bhatti kan bli pågrepet, skriver politiet i en pressemelding.

Advokat Holmen skriver i en SMS at hennes klient stiller seg utenforstående til siktelsen. Hun kan ikke si noe mer på nåværende tidspunkt.

Advokat Bratlien har foreløpig ikke svart på Aftenpostens henvendelse.